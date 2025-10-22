LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rueda de prensa para explicar los detalles de la operación Edmar.
Rueda de prensa para explicar los detalles de la operación Edmar. Juan Marín

La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja

En la operación, con una pareja detenida y ya en prisión, se han incautado 12 kilos de speed valorados en 564.400 euros

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:54

Comenta

La Guardia Civil ha desmantelado en Alfaro el mayor punto de distribución de speed en lo que va de año. Dos personas han sido detenidas, un hombre de 38 años y una mujer de 41, de nacionalidad española, residentes en Alfaro y con antecedentes delictivos previos. Ambos han ingresado en prisión.

Han sido intervenidos 12 kilos de speed y se ha evitado la distribución de más de 48.000 dosis valoradas en 554.400 euros en La Rioja Baja y la Ribera de Navarra, que era distribuida por pequeños narcotraficantes que eran abastecidos por la pareja.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz; el coronel jefe de la X zona de la Guardia Civil, Enrique Moure; y el portavoz de la Guardia Civil, Miguel Ángel Sáez han comparecido en rueda de prensa para dar detalles de la llamada operación 'Edmar'.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

La operación dio comienzo a principios de junio y, tras meses de vigilancia, se descubrió el laboratorio, definido por la Guardia Civil como un «auténtico santuario» de droga. La pareja fue detenida cuando se desplazaba en un coche y los agentes hallaron los 12 kilos de sulfato de anfetamina (speed) de gran pureza en el maletero.

Tras el registro de domicilio se encontraron otros 191 gramos de speed, diversas dosis de éxtasis, 22.000 euros en efectivo y todo el material necesario para la adulteración, envasado y distribución de la droga.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  4. 4 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  5. 5

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  6. 6 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  7. 7 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  8. 8

    La Policía cree que la escena del crimen fue manipulada para simular un robo
  9. 9 El Corregidor acoge el primer puesto de venta exclusiva de aceite de La Rioja DOP
  10. 10

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja