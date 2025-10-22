La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja En la operación, con una pareja detenida y ya en prisión, se han incautado 12 kilos de speed valorados en 564.400 euros

Rueda de prensa para explicar los detalles de la operación Edmar.

Roberto G. Lastra Logroño Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:54 | Actualizado 11:35h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha desmantelado en Alfaro el mayor punto de distribución de speed en lo que va de año. Dos personas han sido detenidas, un hombre de 38 años y una mujer de 41, de nacionalidad española, residentes en Alfaro y con antecedentes delictivos previos. Ambos han ingresado en prisión.

Han sido intervenidos 12 kilos de speed y se ha evitado la distribución de más de 48.000 dosis valoradas en 554.400 euros en La Rioja Baja y la Ribera de Navarra, que era distribuida por pequeños narcotraficantes que eran abastecidos por la pareja.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz; el coronel jefe de la X zona de la Guardia Civil, Enrique Moure; y el portavoz de la Guardia Civil, Miguel Ángel Sáez han comparecido en rueda de prensa para dar detalles de la llamada operación 'Edmar'.

1 /

La operación dio comienzo a principios de junio y, tras meses de vigilancia, se descubrió el laboratorio, definido por la Guardia Civil como un «auténtico santuario» de droga. La pareja fue detenida cuando se desplazaba en un coche y los agentes hallaron los 12 kilos de sulfato de anfetamina (speed) de gran pureza en el maletero.

Tras el registro de domicilio se encontraron otros 191 gramos de speed, diversas dosis de éxtasis, 22.000 euros en efectivo y todo el material necesario para la adulteración, envasado y distribución de la droga.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .