Declarado un incendio forestal en Valdegutur

El fuego, en cuya extinción trabajan medios terrestres y aéreos, afecta a una zona de pastizal y matorral bajo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:06

Un incendio forestal se ha originado a las 14.15 horas en el término de Valdegutur, en el municipio de Cervera del Río Alhama. Según ha informado el Gobierno de La Rioja, alrededor de dos hectáreas de pastizal y matorral bajo se han visto afectadas por un fuego activo.

Al lugar del siniestro se han trasladado tres agentes forestales, un técnico, dos unidades de bomberos de Medio Natural, dos autobombas, dos conductores, una cuadrilla de Acción Rápida contra Incendios Forestales y un helicóptero.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

