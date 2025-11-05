Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño No ha habido heridos y no ha sido preciso cortar el tráfico de la LO-20

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:07 | Actualizado 22:02h.

Cuatro vehículos han sufrido un accidente hace apenas unos minutos, a eso de las nueve menos cuarto de la noche, en la circunvalación logroñesa, a la altura de La Estrella en dirección Burgos.

El suceso se ha producido por alcance entre los vehículos afectados, uno de ellos un camión. En cualquier caso, no ha habido heridos y no ha sido preciso cortar el tráfico de la LO-20, según informa el Ayuntamiento logroñés.