Dos camiones de Bomberos de Logroño, en la calle Pío XII. LR

Cortada la calle Belchite por una intervención de los Bomberos en la esquina con Pío XII

La salida de humo por una rejilla ha provocado la intervención en la tarde de este lunes

La Rioja

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:09

La calle Belchite de Logroño ha sido cortada al tráfico rodado en la tarde de este lunes debido a una intervención de los Bomberos que se está desarrollando en la confluencia de esta vía con Pío XII. La salida de humo por una rejilla ha alertado a los vecinos y ha provocado la actuación para comprobar el origen de ese humo.

Según han informado desde el Ayuntamiento de la capital, en principio se ha descartado que se trate de un fuego y la opción más probable es que se haya producido un cortocircuito.

La Policía Local ha cortado la calle Belchite para facilitar las labores de los Bomberos que han necesitado desplegar la escala para llegar hasta la altura en la que se veía el humo.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

