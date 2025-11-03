LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hospital de Calahorra. I. Á.
Arnedo

Cinco personas trasladadas al Hospital de Calahorra por una colisión de dos vehículos en la LR-123

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Cinco mujeres fueron trasladadas a última hora de la noche del domingo al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico. Dos vehículos ha colisionado de la LR-123, a la altura del punto kilométrico 51,500, en el término municipal de Arnedo, según ha informado hoy SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se han movilizado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil.

