Los turismos pasan poco a poco por el espacio que deja el camión en la cuneta
Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista

El vehículo pesado ha hecho 'la tijera' en Ausejo, dirección Zaragoza, y mantiene a todos los camiones parados

La Rioja

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:49

Un camión ha sufrido un accidente esta mañana en el kilómetro 137 de la AP-68, en dirección Zaragoza, quedando atravesado en la calzada e invadiendo ambos carriles de circulación, en lo que popularmente se conoce como «hacer la tijera».

Según las primeras informaciones, el vehículo habría sufrido una avería en la transmisión que provocó la pérdida de control por parte del conductor. Afortunadamente, el siniestro no ha implicado a otros vehículos.

El accidente ha obligado a cortar completamente la autopista al tráfico de vehículos pesados, lo que ha generado una larga fila de camiones detenidos en el carril derecho. La retención se extiende en dirección a Logroño hasta el peaje de Agoncillo, punto en el que se está desviando a los vehículos que van llegando.

Sí se permite el paso, de forma intermitente, a turismos y furgonetas, que avanzan lentamente por el estrecho margen que queda en la cuneta, entre la parte trasera del camión y el quitamiedos, bajo la supervisión de la Guardia Civil de Tráfico.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

