Calcinada una vivienda deshabitada en Nájera Las llamas eran visibles desde la vía pública por las ventanas y el tejado

Parque de bomberos de Nájera, en una imagen de archivo.

La Rioja Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:18

Una vivienda resultó práticamente calcinada en su totalidad en un incendio declarado este sábado en una vivienda deshabitada de tres plantas, situada en la calle San Jaime 10, de Nájera.

Varios particulares alertaron, a las ocho de la tarde, a SOS Rioja del incendio, cuyas llamas eran visibles desde la vía pública por las ventanas y el tejado.

Desde el centro de emergencias se informó a las Fuerzas de Seguridad y se movilizó a los Bomberos del CEIS Rioja, así como a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras varias horas de intervención, los bomberos comunicaron que la vivienda resultó prácticamente calcinada.

Según las primeras valoraciones, el origen del incendio podría encontrarse en unos colchones ubicados en la primera planta, que afectaron posteriormente a su totalidad. El fuego se propagó a través del patio de luces hacia las plantas superiores. También el tejado se vió afectado por las llamas, quemándose parte de su estructura de madera.

Afortunadamente, no se registraron daños personales.

Sofocado un incendio en un contenedor de Logroño

Por otra parte, los Bomberos de Logroño apagaron este sábado al mediodía un fuego que se declaró en un contenedor verde, ubicado en la calle San Millán con la calle Paseo del Prior de Logroño.

