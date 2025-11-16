LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque de bomberos de Nájera, en una imagen de archivo.

Calcinada una vivienda deshabitada en Nájera

Las llamas eran visibles desde la vía pública por las ventanas y el tejado

La Rioja

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:18

Comenta

Una vivienda resultó práticamente calcinada en su totalidad en un incendio declarado este sábado en una vivienda deshabitada de tres plantas, situada en la calle San Jaime 10, de Nájera.

Varios particulares alertaron, a las ocho de la tarde, a SOS Rioja del incendio, cuyas llamas eran visibles desde la vía pública por las ventanas y el tejado.

Desde el centro de emergencias se informó a las Fuerzas de Seguridad y se movilizó a los Bomberos del CEIS Rioja, así como a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras varias horas de intervención, los bomberos comunicaron que la vivienda resultó prácticamente calcinada.

Según las primeras valoraciones, el origen del incendio podría encontrarse en unos colchones ubicados en la primera planta, que afectaron posteriormente a su totalidad. El fuego se propagó a través del patio de luces hacia las plantas superiores. También el tejado se vió afectado por las llamas, quemándose parte de su estructura de madera.

Afortunadamente, no se registraron daños personales.

Sofocado un incendio en un contenedor de Logroño

Por otra parte, los Bomberos de Logroño apagaron este sábado al mediodía un fuego que se declaró en un contenedor verde, ubicado en la calle San Millán con la calle Paseo del Prior de Logroño.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  5. 5 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  6. 6

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  7. 7

    «Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»
  8. 8 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  9. 9 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  10. 10 «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Calcinada una vivienda deshabitada en Nájera

Calcinada una vivienda deshabitada en Nájera