Una ambulancia en el Hospital San Pedro de Logroño. L.R.

Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada

La víctima ha sido trasladada al hospital San Pedro de Logroño con una fractura abierta de tibia

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:46

En la mañana de este viernes se ha producido un accidente laboral en Santo Domingo de la Calzada. Un trabajador que movía unos contenedores ha sido atropellado por una máquina, lo que le ha provocado una fractura abierta de tibia. La víctima ha tenido que ser trasladada al hospital San Pedro de Logroño, donde ha quedado ingresado.

Este suceso se produce la misma semana en que otro trabajador moría durante su jornada laboral, en su caso en las instalaciones de la empresa AluEuropa, en el polígono industrial El Sequero, en Arrúbal, en la noche del pasado martes.

