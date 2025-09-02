Atropellado en un hombre de 65 años en Logroño Un varón de la misma edad ha sufrido una caída con su moto

Un hombre, de 65 años y vecino de Logroño, ha resultado herido este martes al ser atropellado, a las 18.39 horas, en la calle Norte, de la capital riojana. Desde SOS RIOJA se han movilizado los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, que ha trasladado a la víctima al Hospital San Pedro.

Caída de un motorista

Tan solo un minuto más tarde, se ha comunicado al 112 la caída de un motorista en la calle avenida El Puntido de Logroño.

Al lugar del suceso han acudido los servicios sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a los Bomberos de Logroño y a la Guardia Civil. El hombre, de 65 años y vecino de Oyón (Alava), ha sido evacuado al Hospital Viamed Los Manzanos.