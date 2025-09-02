LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Atropellado en un hombre de 65 años en Logroño

Un varón de la misma edad ha sufrido una caída con su moto

La Rioja

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:35

Un hombre, de 65 años y vecino de Logroño, ha resultado herido este martes al ser atropellado, a las 18.39 horas, en la calle Norte, de la capital riojana. Desde SOS RIOJA se han movilizado los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, que ha trasladado a la víctima al Hospital San Pedro.

Caída de un motorista

Tan solo un minuto más tarde, se ha comunicado al 112 la caída de un motorista en la calle avenida El Puntido de Logroño.

Al lugar del suceso han acudido los servicios sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a los Bomberos de Logroño y a la Guardia Civil. El hombre, de 65 años y vecino de Oyón (Alava), ha sido evacuado al Hospital Viamed Los Manzanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  3. 3 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  4. 4 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  5. 5 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  6. 6 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  7. 7

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  8. 8

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  9. 9 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  10. 10

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Atropellado en un hombre de 65 años en Logroño

Atropellado en un hombre de 65 años en Logroño