Sube el nivel de los embalses riojanos tras las últimas lluvias Los tres pantanos acumulan 57,7 hm³ de una capacidad total de 135,8

Lunes, 1 de diciembre 2025

Los embalses riojanos se encuentran al 33% de su capacidad, cifra que supera en un punto el nivel de hace una semana. Mansilla está al 34,5% y se ha elevado en 2,34 hm3. Pajares cuenta con 14,9 hm3, y se encuentra al 42,2%, pero ha bajado 0,55 hm3 en siete días.

Según los datos aportados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los tres pantanos acumulan 57,7 hm³ de una capacidad total de 135,8, informa Efe.

El embalse de Mansilla está al 34,5 % de su capacidad, con 23,3 hm³ de 67,7 posibles, tras aumentar su agua embalsada en los siete días pasados en 2,34.

González Lacasa, que se encuentra al 22,3 %, ha ganado 0,36 hm³ en la última semana, y tiene 7,4 de los 32,9 que puede contener.

El pantano de Pajares está al 42,2 %, al tener embalsados 14,9 hm³ de los 35,2 que puede contener, tras bajar 0,55 en los últimos siete días.

Los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 56 % de su capacidad, con 4.339 hectómetros cúbicos de los 7.800 que pueden albergar en su totalidad, tras sumar 124 hm3, un 2 % más, en la última semana.

Esta misma semana en 2024 la situación era de 5.570 hectómetros cúbicos, correspondientes al 71 % de la capacidad total, mientras que el promedio de los últimos cinco años (2020-2024) se sitúa en el 56 %, con 4.333 hectómetros cúbicos.

La reserva de agua embalsada se mantiene por tanto en el promedio de los últimos cinco años y se encuentra por debajo de la cifra del pasado año, aunque por encima del mínimo del último lustro, registrado en 2022, con 2.962 hectómetros cúbicos y el 38 % de la capacidad total.

En la margen derecha de la cuenca, el volumen de los embalses se sitúa en el 58 %, con 395 hectómetros cúbicos, por debajo de la cifra registrada el pasado año en la misma semana, que fue de 407 hm³ y el 60 % de capacidad, aunque por encima del promedio de los últimos cinco años, con 353 hm3 y el 52 % de capacidad, y del mínimo del último quinquenio, que se registró en 2023 con 274 hm³ y el 40 % de capacidad.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.414 GWh, lo que representa el 53 % de la capacidad máxima de la cuenca. EFE