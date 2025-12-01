LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Embalse de Mansilla. Sonia Tercero

Sube el nivel de los embalses riojanos tras las últimas lluvias

Los tres pantanos acumulan 57,7 hm³ de una capacidad total de 135,8

L. R.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:55

Comenta

Los embalses riojanos se encuentran al 33% de su capacidad, cifra que supera en un punto el nivel de hace una semana. Mansilla está al 34,5% y se ha elevado en 2,34 hm3. Pajares cuenta con 14,9 hm3, y se encuentra al 42,2%, pero ha bajado 0,55 hm3 en siete días.

Según los datos aportados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los tres pantanos acumulan 57,7 hm³ de una capacidad total de 135,8, informa Efe.

El embalse de Mansilla está al 34,5 % de su capacidad, con 23,3 hm³ de 67,7 posibles, tras aumentar su agua embalsada en los siete días pasados en 2,34.

González Lacasa, que se encuentra al 22,3 %, ha ganado 0,36 hm³ en la última semana, y tiene 7,4 de los 32,9 que puede contener.

El pantano de Pajares está al 42,2 %, al tener embalsados 14,9 hm³ de los 35,2 que puede contener, tras bajar 0,55 en los últimos siete días.

Los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 56 % de su capacidad, con 4.339 hectómetros cúbicos de los 7.800 que pueden albergar en su totalidad, tras sumar 124 hm3, un 2 % más, en la última semana.

Esta misma semana en 2024 la situación era de 5.570 hectómetros cúbicos, correspondientes al 71 % de la capacidad total, mientras que el promedio de los últimos cinco años (2020-2024) se sitúa en el 56 %, con 4.333 hectómetros cúbicos.

La reserva de agua embalsada se mantiene por tanto en el promedio de los últimos cinco años y se encuentra por debajo de la cifra del pasado año, aunque por encima del mínimo del último lustro, registrado en 2022, con 2.962 hectómetros cúbicos y el 38 % de la capacidad total.

En la margen derecha de la cuenca, el volumen de los embalses se sitúa en el 58 %, con 395 hectómetros cúbicos, por debajo de la cifra registrada el pasado año en la misma semana, que fue de 407 hm³ y el 60 % de capacidad, aunque por encima del promedio de los últimos cinco años, con 353 hm3 y el 52 % de capacidad, y del mínimo del último quinquenio, que se registró en 2023 con 274 hm³ y el 40 % de capacidad.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.414 GWh, lo que representa el 53 % de la capacidad máxima de la cuenca. EFE

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  6. 6

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  7. 7 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  8. 8

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  9. 9 Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en la N-120, en Ventosa
  10. 10

    Un siglo de las casas que ya no son baratas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sube el nivel de los embalses riojanos tras las últimas lluvias

Sube el nivel de los embalses riojanos tras las últimas lluvias