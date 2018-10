Stern exige «respeto y obediencia» a las sentencias contrarias a la voluntad popular El fiscal superior de La Rioja vuelve a pedir que la región deje de ser la única comunidad sin un fiscal anticorrupción L.J.R. LOGROÑO. Miércoles, 3 octubre 2018, 23:13

Enrique Stern, fiscal superior de La Rioja, esperó hasta el último momento de su intervención para pronunciar las palabras más duras. Antes, justo después de poner sobre la mesa la total cooperación la Fiscalía que dirige con la justicia de terceros países, ya había cargado con contundencia contra los tribunales belgas. «Observamos con estupor cómo diligencias ordenadas por un magistrado del Tribunal Supremo son cuestionadas, puestas en tela de juicio y rechazadas por órganos europeos. Más aún cuando estamos hablando de sentencias condenatorias firmes que no son aceptadas por algún tribunal europeo». No habló de Bélgica, ni de Alemania. Tampoco de Puigdemont ni del rapero Valtonyc, condenado a tres año y medio de prisión. Al menos no los citó.

Y tampoco hizo mención expresa Enrique Stern ni a la condena del caso '14-N' (los incidentes que tuvieron lugar en Logroño en la huelga general del 2012) ni a las declaraciones de la letrada de uno de los condenados (Henar Moreno, presente ayer en la sala), pero ese fue el momento más tenso de su discurso. «Observamos que visiones partidistas y sesgadas están persiguiendo el gratuito descrédito de la institución judicial. Se basan en que ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular. Esto no es así. Con ello se está persiguiendo la impunidad de huidos, de delincuentes o, en su caso, proponer la exasperación punitiva». Llegado a ese punto y tras recordar el inusual comunicado remitido «hace unos meses» por la Junta de Fiscales, elevó el tono: «Debo decir, con toda contundencia, que las sentencias se obedecen y si no se está de acuerdo, se recurren pero siempre se respetan».

Más allá de esas críticas, Stern presentó la Memoria de la Fiscalía del curso 2017 en la que se recoge toda la actividad del departamento que dirige durante el año pasado. Destacó, entre otros datos, el descenso de diligencias previas tramitadas durante el año (5.572) y elogió el «enorme esfuerzo» de los fiscales en la redacción de casi 1.600 escritos de acusación durante el curso pasado. De igual manera, apuntó que se celebraron 1.297 juicios rápidos: «Tres de cada cuatro delitos que se comenten en La Rioja se tramitan como juicios rápidos», cuantificó.

Además de pedir al presidente del TSJR que insista en su demanda de la puesta en marcha de un tercer juzgado de lo Penal, expuso que en la actualidad hay diferentes procesos de corrupción urbanística abiertos en los juzgados riojanos y consideró «imprescindible» que La Rioja tenga un fiscal anticorrupción asignado ya que, en la actualidad, continúa siendo «la única región que no lo tiene».