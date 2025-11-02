LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

David García de la Cal

«Es una droga tremendamente peligrosa para la salud mental»

Lo que desvelan las depuradoras de Logroño y Calahorra es la constatación de un problema con el que diariamente lidian en Proyecto Hombre

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:18

Comenta

Lo que desvelan las depuradoras de Logroño y Calahorra es la constatación de un problema con el que diariamente lidian en Proyecto Hombre. «El consumo ... en La Rioja, País Vasco y Navarra de esta sustancia lleva tiempo siendo elevadísimo», relata David García de la Cal, director de Proyecto Hombre. Los programas de rehabilitación por consumo remarcan esto. «No podemos contrastar nuestros datos con las estadísticas del País Vasco, porque no están en nuestro sistema, sí con casi todas las demás comunidades autónomas y las comparaciones son abrumadoras. En Navarra y La Rioja es muy alto y en otras regiones apenas se percibe este consumo», sintetiza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  2. 2

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  3. 3

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5

    El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento
  6. 6 Dos personas atropelladas en la Avenida de Portugal de Logroño
  7. 7 Atropellan a una mujer de 81 años con un patinete en Gran Vía
  8. 8

    «Todos tenemos alguna autopsia que se nos ha quedado en el corazón»
  9. 9 «De noche el cementerio me da miedo»
  10. 10

    El Saborío: cuando el jamón es la estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Es una droga tremendamente peligrosa para la salud mental»

«Es una droga tremendamente peligrosa para la salud mental»