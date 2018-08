Sorpresa sindical ante el planteamiento del Ejecutivo de retribuir por objetivos Imagen de la reunión mantenida por la Mesa General de la Función Pública el pasado 25 de julio. :: juan marín Las centrales recelan de su encaje legal y sospechan que es «pura propaganda» porque «no hay dinero suficiente» para acometerlo M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO. Viernes, 24 agosto 2018, 22:54

Los sindicatos de la Función Pública reaccionaron ayer con sorpresa al planteamiento realizado a través de este diario por el consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez, de apostar por una retribución por objetivos.

Fernando Domínguez (UGT-Rioja) considera que «de lo que habla el consejero es del complemento de grado de la carrera profesional porque en ningún otro foro se nos ha planteado aplicar esta medida, y mucho menos en lo que se refiere a las retribuciones básicas, lo que -advierte- tendría un encaje legal dudoso por ser precisamente eso, básicas y referidas a los Presupuestos Generales del Estado». Domínguez añade que el Ejecutivo debería establecer «ya» los criterios para el complemento de grado del 2018, «sobre los que ni siquiera se ha empezado a negociar» y considera «un error» que «ponga a los pies de los caballos a los funcionarios ante la opinión pública, hablando del gasto que genera la recuperación de derechos, cuando al mismo tiempo no dice palabra del ahorro que supusieron los recortes durante la crisis».

Alberto Herrería (CSIF) comparte que la parte variable de las retribuciones a la que se refiere el consejero «está ligada a la carrera profesional y no a las retribuciones básicas». Y, en todo caso, propone, que este modelo, de prosperar, «se lo aplicasen los políticos y cobrasen según el éxito de su gestión». Además, la CSIF critica que el Gobierno regional «siga pensando que los empleados públicos representan un gasto y no una inversión», y le censura por «obligar a sus trabajadores a viajar en el vagón de cola del tren de la recuperación económica».

LAS FRASES Fernando Domínguez UGT «Las retribuciones básicas no se pueden tocar por eso, por ser básicas» Alberto Herrería CSIF «El modelo se lo deberían aplicar los políticos y cobrar según el éxito de su gestión» Elena Sutil CCOO «Su voluntad no es hacerlo; exige una planificación que destaparía las carencias» Domiciano Jiménez STAR «No tienen dinero; del complemento de la carrera sólo han abonado la mitad» Marta Sáenz Torre FSES (Sanitarios) «En el SERIS tenemos una asignación de productividad variable»

Elena Sutil (CCOO) dice que las 'bufandas' (una parte variable sobre la retribución) ya existen en el SERIS y enfatiza que este sindicato «siempre» ha pedido un modelo de «objetivos razonables que se puedan cumplir» y que mejoren el sistema. «Pero dudo de que el Gobierno regional quiera aplicarlo de verdad, porque eso le obligaría a hacer una planificación y estructuración que destaparían sus carencias». «Esto que dice Domínguez es pura propaganda; ni siquiera -incide- quieren controlar las entradas y salidas de personal, no ya fichando con tarjeta, si no con huella, para no tener que abonar horas extraordinarias».

Por su parte, Domiciano Jiménez (STAR) considera «muy complicado» lo que propone el consejero por cuanto «no hay dinero para pagar el complemento de grado ligado a la carrera profesional, del que no se ha llegado a abonar ni el 50% porque sólo dotaron seis millones de euros». Por eso, STAR exige que la convocatoria del 2018 consigne el 100% y «con criterios más flexibles porque la anterior ha penalizado a los grupos bajos».

Por último, Marta Sáenz Torre (FSES) recuerda que en el SERIS siempre hemos tenido el complemento de «productividad variable» y añade que la carrera profesional «establece sus propios criterios sobre los objetivos a cumplir».