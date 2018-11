La solidaridad venció al frío Suelta de globos en la salida desde el polideportivo Las Gaunas, donde no faltó la música y el buen ambiente. :: justo rodríguez Una marea humana arropó la popular iniciativa en la que se unen deporte y esfuerzo por una buena causa La 34 Marcha Aspace congregó a casi 3.000 participantes, que completaron los 19 kilómetros del trayecto Á. AZCONA LOGROÑO. Domingo, 4 noviembre 2018, 22:25

La solidaridad, el esfuerzo y una gran dosis de ilusión se combinaron ayer en la 34 Marcha de Aspace, en la que participaron casi 3.000 personas, a las que no les frenó la amenaza de lluvia ni los 6 grados que a las 10 de la mañana marcaban los termómetros de la ciudad. A esa hora una nube de marchosos se preparaban para tomar la salida en un ambiente festivo, en el que no faltó la música, una suelta de globos y el tradicional corte de la cinta inaugural. En primera fila este año acompañó a la presidenta de Aspace, Manuela Muro, el presidente de Cruz Roja, Fernando Reinares. También los concejales Jesús Ruiz Tutor, Paloma Corres y Pilar Montes, y la directora de Servicios Sociales, Celia Sanz. Todos ellos se calzaron las deportivas para recorrer los 19 km. del tradicional recorrido entre Villamediana, Alberite, Lardero y Logroño.

Entre los asistentes hubo quien realizó el trayecto en silla de ruedas, en bicicleta, empujando carritos de niño... o quien se llevó al perro. La mayoría repetía, como Ana Fernández, con 15 'marchas' consecutivas a sus espaldas, esta vez acompañada de su amiga Raquel Presa, quien se estrenaba y lo hacía por un motivo especial: «Además de que es por una buena causa, he estado un tiempo residiendo en Alemania, y me parece una bonita manera de retomar el contacto con mi ciudad», decía a punto de iniciar la caminata. María Jesús Rilova también se sumó y lo hizo sola: «Mi marido no se ha animado por el tiempo y mis hijas están fuera...».

LA LABOR DE ASPACE Atención Temprana 50 niños. Centro de Día 42. Centro ocupacional 28. Servicio de seguimiento 92. Tratamiento ambulatorio 63.

Después de una mañana de esfuerzo, pero también de pasarlo bien con amigos y la familia, llegó la recompensa: una degustación de patatas con chorizo, a cargo de la Federación de Peñas, que preside Diego Vicente, y que ayer, como tantos otros, también arrimó el hombro preparando el fuego para las enormes cazuelas desplegadas en plena calle. Los organizadores esperan obtener este año alrededor de 20.000 euros que van a destinar a la compra de un vehículo adaptado que permita salir y desplazarse.