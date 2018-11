«La sociedad no puede seguir utilizando recursos limitados y mirar para otro lado» Zacarías Torbado, coordinador de The Circular Lab, en sus instalaciones de Logroño. / Antonio Díaz Uriel Zacarías Torbado | Coordinador de The Circular Lab The Circular Lab se instaló hace año y medio en Logroño para avanzar hacia la economía circular, un modelo que para Torbado constituye ya «una necesidad» PILAR HIDALGO Martes, 20 noviembre 2018, 13:42

The Circular Lab, el centro de innovación de Ecoembes, cumple un año y medio desde que abrió sus puertas en Logroño. La única instalación de economía circular orientada al envase sostenible que hay en Europa decidió establecerse en La Rioja porque nuestra comunidad, por sus dimensiones, población y características, constituye un excelente escenario en el que probar sus proyectos piloto. Trabajan en más de veinte.

-¿La economía circular es a día de hoy una alternativa o una necesidad?

-Una necesidad. Lo que pasa es que necesita un cambio y los cambios no se dan de un día para otro. Pero el modelo de usar y tirar, que es la economía lineal, repercute de forma clara en la sociedad y en el medio ambiente. Por lo tanto, no podemos seguir utilizando recursos limitados, mirar para otro lado y no gestionar adecuadamente los residuos.

-¿Cómo es la economía circular en la que trabaja The Circular Lab?

-Nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el envase sostenible y a la mejora de la gestión de los residuos para convertirlos en materias primas que vuelvan a utilizarse como envases u otro tipo de productos con una funcionalidad y que no constituyan un problema medioambiental. Por la cantidad de población que vive en el planeta y por el modelo de consumo actual, no nos queda más opción. Tenemos que ir a un modelo que sea capaz de ser sostenible y compatible con el medio ambiente y con la propia sociedad en la que vivimos.

-Abanderan distintas líneas de investigación: el envase del futuro, emprendimiento, ciencia ciudadana y 'smartwaste' o tecnología aplicada a la mejora de la gestión de los residuos. ¿En qué consiste cada una de ellas?

-Nosotros trabajamos para que los envases sean más sostenibles desde su origen, para lo que tenemos en cuenta las materias que los forman, la fabricación, el diseño y la distribución de cara a que esos envases tengan una segunda vida. Eso lo pensamos ya desde el origen. Además de esto existe un ámbito central que atañe al ciudadano, en cuanto a su concienciación hacia un consumo responsable y para la separación de residuos, lo que permite utilizar luego las diferentes fracciones. Después se sitúa la cadena de la gestión de los residuos. Esto es, los contenedores, las rutas de transporte, las plantas donde se realiza la separación de los residuos y en las que esos residuos se convierten en otras materias. Esa cadena es lo que denominamos 'smartwaste' o mejoras tecnológicas en la gestión de los residuos. Por lo tanto, tenemos tres partes. En el origen, el ecodiseño, el envase del futuro y los materiales; en el centro, el ciudadano; y en tercer término, la cadena de la gestión de los residuos hasta que se convierten en nuevas materias primas que se introducen otra vez en el círculo. Además, como se trata de una economía circular, que tiene que resultar viable económicamente además de ambiental y socialmente, realizamos una clara apuesta por empresas y emprendedores que desarrollan las actividades económicas y negocios que participan en esas tres líneas. Trabajamos con estas empresas para que sean las que desarrollen esos servicios o productos que permitan mejoras en esa cadena y posibiliten esa circularidad necesaria. Tenemos que profundizar en todos estos eslabones si queremos tener un modelo más sostenible.

-¿Cómo les afecta la normativa restrictiva sobre el plástico?

-Desde el punto de vista de la innovación trabajamos para conseguir plásticos biodegradables y para que haya menos plásticos. Contemplamos varias líneas, pero no se puede pasar de la noche a la mañana de un crecimiento exponencial del plástico a cero plástico. Tiene que haber un desarrollo y alternativas.

-¿Actualmente, qué resulta más complicado hallar esas alternativas sostenibles o que resulten viables económicamente?

-En todo proyecto de desarrollo la viabilidad económica viene por la escala del proyecto. Lo que pasa es que necesita un desarrollo. De un día para otro no vamos a encontrar la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental a un mismo tiempo. Tendremos que hallar primero una viabilidad técnica, esto es que funcione, ya que las alternativas no van a ser exactamente iguales al producto anterior. Y a medida que vaya creciendo porque exista una innovación tecnológica y porque se produzca también un consumo más responsable, se posicionará automáticamente con un precio que resulte viable. Así ocurrió con las renovables.

«Tenemos que ir hacia un sistema que sea compatible con el medio ambiente y la sociedad en la que vivimos» horizonte

«De un día para otro no vamos a hallar a la vez la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental» desafíos

-¿Qué proyectos han puesto en marcha en este año y medio?

-Tenemos proyectos que se están probando ya en la calle. En la parte de gestión de los residuos tecnológicos hemos lanzado instrumentos para buscar la optimización basándonos en la sensorización de los contenedores y hemos desarrollado una plataforma de gestión y análisis de datos de los contenedores, de las rutas de transporte y de las plantas de selección. En las plantas de selección estamos trabajando en introducir nuevas tecnologías para ser más eficientes. En el ámbito del ecodiseño estamos investigando nuevos materiales que permitan una segunda vida. Y en el ámbito del ciudadano ahondamos en la concienciación y en la formación.

-Uno de estos avances se trata de un envase con un nuevo material plástico, biobasado y biodegradable. ¿Cómo es?

-Al ser un material biobasado, significa que es de origen vegetal, por lo que resulta por definición biodegradable. Pero una de las claves es que este plástico de origen biológico luego se degrade de forma rápida en el tiempo (no superior a seis meses) y que las partículas que se forman en la degradación se integren perfectamente en la naturaleza.