«El sobrepeso va a más: hay que comer más frutas y verduras, y menos carnes» Los nutricionistas alertan del abuso en la ingesta de proteínas y del creciente consumo de comida procesada ROBERTO PÉREZ Logroño Miércoles, 15 agosto 2018, 23:26

El sobrepeso es un problema sanitario creciente en toda España. También en La Rioja. «Va a más de forma clara», advierte la nutricionista-dietista logroñesa Paula Fernández. Pese a que hace años que se insiste en la necesidad de llevar dietas equilibradas y saludables, los malos hábitos en la ingesta de alimentos no remiten. De hecho, «cada año que pasa hay más índices de sobrepeso, sobre todo infantil», explica esta especialista. La Rioja no se escapa a este problema, aunque en la dieta cotidiana de esta región las frutas y verduras frescas pesan un poco más que en el conjunto de España. La tradición hortofrutícola de La Rioja y el cultivo para autoconsumo ayudan, «pero eso no significa que se consuman todas las que se deberían», matiza.

Paula Fernández insiste en que hay que incidir más en la educación, en concienciar a la población -desde niños- para que adopten hábitos alimenticios saludables. «Tenemos que esforzarnos más en el día a día a la hora de hacer la compra, optar por productos frescos en vez de procesados, y reducir los productos ricos en proteínas», explica esta experta. En definitiva: «Hay que comer más frutas, verduras y legumbres, y menos proteínas». Subraya que el consumidor debe tener claro que no es una cuestión de estética sin más, sino de salud.

Indica que, también en La Rioja, hace años que se viene produciendo un progresivo aumento del consumo de alimentos procesados, que son menos saludables que los alimentos al natural, en fresco.

El pollo es la carne preferida por los riojanos. La menos consumida, la de conejo

Durante años se incidió en la reducción de la ingesta de hidratos de carbono, por el efecto directo que tienen en el peso, en la acumulación de grasa corporal y en el colesterol. Eso surtió efecto a pie de calle y, ahora, «el problema no está tanto en una excesiva ingesta de hidratos de carbono como en un abuso de las proteínas, que se siguen consumiendo en exceso». De ahí que insista en la necesidad de reducir las carnes y apostar más por verduras, legumbres y frutas.

Respecto a los hidratos de carbono, afirma que hay que mantenerlos a raya y optar por los integrales, «no solo porque engordan menos, sino porque son más sanos». Y, además, ser muy conscientes de la composición de alimentos en los que pasa más desapercibido que son ricos en carbohidratos, como galletas, cereales y bebidas azucaradas.

De todo el dinero que los riojanos dedican a la cesta de la compra, el 3,3% es para bollería, pastelería, galletas y cereales de desayuno; y el 3,4% para comprar comida precocinada. Los riojanos dedican casi lo mismo a esos dos grupos de productos que a comprar hortalizas frescas. En comparación con el resto de España, las cifras son similares.

Las carnes preferidas

La presencia de las carnes en la cesta de la compra también es elevada en La Rioja, en línea con la media nacional. Por tipos de carne, la que los riojanos más compran -y consumen- es la de pollo, seguida de la de cerdo y, en tercer lugar, la de vacuno. Los riojanos consumen el doble de carne de cerdo que de vacuno, y el 25% más carne de pollo que de cerdo. El cordero y el conejo son minoritarios. Baste un dato a modo de ejemplo: de las algo más de 15.000 toneladas de carne que se vendieron en La Rioja en el 2016, apenas 420 toneladas fueron de conejo, frente a las más de 4.000 toneladas de carne de pollo y las casi 3.300 toneladas de carne de cerdo.