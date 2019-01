«La situación riojana no es la andaluza; aquí percibo un espíritu de victoria» Narbona, durante la entrevista en la sede de Martínez Zaporta. :: j.r. Cristina Narbona | Presidenta del PSOE Narbona loa «la renovación del partido impulsada por Sánchez» y niega que los Presupuestos sean una táctica para ganar tiempo: «Les vemos posibilidades» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Lunes, 14 enero 2019, 19:43

Tan cortés como hábil, la presidenta del PSOE elude en esta entrevista analizar las fricciones internas que taladran al partido sólo aparcadas por la tregua que se han dado Pedro Sánchez y los barones hasta las elecciones de mayo. En su lugar ensalza que la existencia de un Ejecutivo socialista demuestra que «la alternativa política existe», augura «un cambio de rumbo continuado tanto en el Gobierno de la Nación, como a nivel autonómico y local», y les ve «posibilidades» a los Presupuestos.

-El cambio empezó en Andalucía, pero en el sentido contrario. ¿En qué medida contagió a los electores socialistas el desgaste de Pedro Sánchez por apoyarse en formaciones en las que no se reconocen?

-Creo que ese factor ha jugado un peso muy reducido. Los votantes progresistas se quedaron en su casa frente a una derecha que fue capaz de movilizar, como dice Santiago Abascal (VOX) en algunas entrevistas, a personas que no habían votado nunca en democracia y que estaban en la abstención. A la España en blanco y negro.

-¿Y qué factores desmovilizaron a los votantes progresistas?

-Además de que cuando se gobierna mucho tiempo hay un cierto factor de desmotivación, posiblemente muchos pensaron que la victoria estaba cantada y que no era necesario ir a votar porque siempre habíamos tenido una posición de dominio en Andalucía. Lo que a nosotros nos interesa ahora es que nuestros compañeros en Andalucía, pensando en las elecciones de mayo, trabajen con el resto del partido en esa perspectiva de renovación tanto del discurso socialdemócrata como de la organización del partido y de la conexión con la sociedad en la que estamos comprometidos.

-¿Y en ese proyecto renovador entra Susana Díaz?

-Susana Díaz estará allí donde los militantes andaluces quieran. En este momento, por supuesto, ella tiene toda la legitimidad para encabezar la oposición, y en los órganos regionales tiene su apoyo. Hay poco más que decir.

-¿Ve capaz al PSOE de cambiar el rumbo político de La Rioja?

-Aquí, en efecto, estamos en una situación completamente distinta. Ha habido una renovación y percibo un espíritu de victoria en nuestros candidatos.

-¿Cómo hay que entender la renovación? ¿Francisco Ocón ha hecho un partido a su medida como Sánchez trata de hacerlo a nivel federal?

-Pedro Sánchez viene de un proceso que arrastró con entusiasmo a muchísimos militantes. No hace un partido a su medida si no en la medida de ese entusiasmo que le llevó a salir de ese proceso durísimo que vivió. Pedro Sánchez es el resultado de la voluntad de muchísimos militantes y simpatizantes, embarcado en algo fundamental: la recuperación de la socialdemocracia, que en la mayoría de los países de la UE está en declive por haber gobernado con las fuerzas conservadoras o por no haber demostrado suficientemente los valores que tiene siempre. Además de luchar contra la pobreza infantil, que en La Rioja registra un porcentaje muy alto a pesar de su potencial económico, a mí me parece importantísimo el reajuste de la fiscalidad que acompaña a los Presupuestos para que sea más justa, progresiva y equitativa. Lo que responde a la idea de una sociedad en la que se contribuye al progreso de forma equilibrada y que evita que el grueso de la tributación recaiga sobre las clases medias.

-¿Los Presupuestos son una táctica para ganar tiempo, un último cartucho para sobrevivir, o ven posibilidades de que prosperen?

-Las vemos. Es muy difícil que los partidos nacionalistas catalanes no valoren el impacto negativo en la opinión pública si se oponen a su tramitación porque Cataluña resulta beneficiada, al igual que el resto de las comunidades. La sociedad catalana ha empezado a abrir los ojos y a comprender que el 'procés' les ha llevado a una situación sin horizonte mientras sufren recortes y problemas reales. Creo que esto pesará en la decisión que tomen los partidos independentistas. Y sin que el Gobierno pague precios políticos. La factura la pagarán los partidos nacionalistas si se oponen a estos Presupuestos.

«Perfectamente preparados»

-Prácticamente tienen cerradas las candidaturas municipales, pero todavía falta una clave: Madrid. Plaza que, por cierto, usted rehusó encabezar. Hay quien opina que el PP, con Martínez-Almeida como candidato, tira la toalla ante las encuestas que sitúan la liza entre Podemos y Cs. ¿Y el PSOE?

-No, no, en absoluto. Es posible que haya más de un candidato o candidata y, por lo tanto, primarias. El PSOE está perfectamente preparado para afrontar las próximas campañas electorales.

-El día de Navidad adquirió con el actor riojano César Vea un compromiso para dar soluciones a los afectados por la 'estafa' de las energías renovables, entre ellos, él y su familia. ¿Qué pasos se han dado?

-Además de eliminar el denominado 'impuesto al sol' hay medidas para garantizar una rentabilidad adecuada a quienes habían emprendido en su momento una actividad en el sector. Y en el caso concreto de César Vea está previsto que se reúna con el secretario de Estado de Medio Ambiente en los próximos días.