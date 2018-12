«El sistema público está endeudado ya en 18.000 millones» Lunes, 17 diciembre 2018, 21:09

Herce lamenta que el sistema público «es incapaz de generar por sí mismo los recursos necesarios para hacer frente a todos sus pagos» y «estamos hablando de una deuda de más de 18.000 millones de euros al año lo que equivale a dos de las catorce pagas que la Seguridad Social abona a los nueve millones de pensionistas». Así, al no poder hacerle frente con las cotizaciones y al estar agotada la hucha de las pensiones, el sistema «tiene que pedir prestado mientras se arbitran las soluciones que le den de manera estructural los recursos necesarios». Pero estas soluciones «no van a llegar en los próximos meses, lo que quiere decir que, o bien el Estado tendrá que seguir haciendo préstamos a la Seguridad Social, o bien ésta tendrá que acudir a expedientes de ingresos que procedan de los impuestos generales que se instrumenten de urgencia». Lo que «no es sencillo porque se exige una tramitación y unos actos normativos y legislativos que llevan tiempo y, además, no hay consenso». Conclusión: esos recursos no van a estar disponibles a corto plazo. Así que... más deuda.