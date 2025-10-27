LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los sindicatos del sector de centros de día y residencias llaman a las familias a sus protestas

La próxima concentración será el viernes, día 31, esta vez en la residencia Santa Teresa de Jornet

La Rioja

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:11

La negociación del convenio colectivo del sector de residencias y centros de día se encuentra «en punto muerto», según la parte sindical, que conforman CC OO, UGT, CSIF y USO, quien hizo pública este lunes su «absoluta decepción». Y ello porque, tras la última reunión, celebrada el día 24, «la patronal solo informó de que no iba a haber ningún movimiento significativo para las trabajadoras del sector».

Los sindicatos señalaron que las movilizaciones seguirán, «pero aumentaremos la presión. La clase trabajadora está al límite de sus fuerzas y así se está demostrando en las concentraciones que hemos realizado hasta el momento».

La próxima concentración será el viernes, día 31, esta vez en la residencia Santa Teresa de Jornet. «Invitamos a la clase trabajadora, a las familias y a toda la ciudadanía a participar activamente para conseguir de forma urgente tener un convenio en retroactividad y poder implantar mejores condiciones con un convenio en vigencia, que repercuta en una mayor calidad y un mejor servicio», alegaron.

E indicaron que no entienden «cómo, después de valorar las necesidades del sector, nos encontramos con una patronal impasible y lejos de cualquier mejora», más cuando ya cuentan con un incremento del precio de las plazas concertadas.

