FER y sindicatos lamentan la falta de inversiones y de formación El Gobierno niega la debilidad de la industria que reseña Funcas y anuncia que reforzará «de forma importante» la dotación económica del plan regional del sector MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Jueves, 15 noviembre 2018, 08:16

Los agentes económicos y sociales observan «preocupados» los vaticinios de Funcas, que atribuyen a la falta de inversiones y de formación, y ven la construcción determinante para el crecimiento del PIB. Por su parte, el Ejecutivo regional confía en una evolución más positiva de la economía riojana de la que augura el informe, rechaza que la industria adolezca de una falta de dinamismo y asegura que se reforzará la financiación del Plan de Desarrollo Industrial «de forma importante».

Gobierno de La Rioja. El Consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, reconoce que se está produciendo «una desaceleración de la economía riojana, pero no más de lo que ocurre a nivel nacional». Domínguez comparte las puntualizaciones que hace Funcas sobre la construcción, pero rechaza que la industria esté débil. Además confirma que el Ejecutivo reforzará «de forma importante» la dotación presupuestaria consignada al Pan Regional del sector. Asimismo, subraya «la creación de empleo, la reducción del paro y el aumento de ingresos que generan los impuestos relacionados con la actividad económica». Y, por último, tras recordar «la diversificación de la economía riojana», considera que es preferible un crecimiento menos intenso «pero sostenido en el tiempo, como es nuestro caso».

Federación de Empresas (FER). El presidente de la patronal riojana, Jaime García-Calzada, cree «preocupantes» las previsiones de Funcas, «máxime cuando el sector industrial muestra falta de dinamismo». Respecto a la construcción, García-Calzada reitera que «las comunidades que han sido capaces de reactivar este sector están en una posición más favorable». «Lo mismo ocurre con el comercio, que sigue en una situación muy complicada, o el turismo, que está en trayectoria descendiente», añade. Otro factor determinante es «la escasa inversión del Estado en nuestra comunidad», más en concreto «en infraestructuras, lo que empobrece la competitividad de las empresas y reduce el atractivo de la Rioja». El dirigente empresarial celebra que La Rioja se sitúe entre las regiones con menos desempleo, «pero no hay que echar las campanas al vuelo; hay sectores que tienen serias dificultades para contratar personal cualificado y especializado».

UGT-Rioja. Para su secretario general, Jesús Izquierdo, el panorama «no puede ser más desfavorable», sobre todo «cuando Funcas apunta como causas la evolución de la industria, de las exportaciones y de la construcción». El líder ugetista denuncia que «el Plan de Desarrollo Industrial pactado con el Gobierno regional no está dando frutos y la apuesta por sectores estratégicos no se traduce en un crecimiento de la economía y del empleo». Además denuncia que «no se ha desarrollado el Observatorio Industrial, que podría ser un elemento dinamizador localizando los sectores y las empresas que pueden contribuir al crecimiento de la economía». Y en cuanto a la construcción, Izquierdo lamenta «que no haya contratación pública de obras e infraestructuras». Asimismo aboga por «apostar por las rehabilitaciones de edificios enfocadas a la eficiencia energética, ya que la construcción de vivienda nueva no será un elemento que contribuya a corto plazo al crecimiento del sector».

CCOO de La Rioja. «No hemos transformado nuestro modelo productivo y esa es la causa de la situación en la que nos encontramos». Así lo entiende el secretario general de CCOO en La Rioja, Jorge Ruano, quien se fija en que «la industria necesita inversiones y formación». Ruano censura que «seguimos confiando todo el crecimiento de nuestra economía a los servicios, tanto en España como en La Rioja, un sector muy volátil y profundamente marcado por la temporalidad del empleo». El líder de CCOO en la comunidad añade que «nuestro modelo productivo es el mismo que había antes de la crisis», de tal forma que, «en cuanto la economía pierde fuelle, se destruye empleo con mucha facilidad».