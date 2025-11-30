Pablo Álvarez Logroño Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

La Rioja tiene en el español una oportunidad no solo cultural, sino también económica. Así lo cree desde hace años el Gobierno de La Rioja, y así lo explica su titular de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor.

– Las jornadas de este año ponen el foco en la relación entre el idioma y la inteligencia artificial. ¿Qué papel cree que debe jugar la Administración pública en la integración responsable de la IA en el ámbito cultural y lingüístico?

– Cada cierto tiempo hay saltos tecnológicos que reconfiguran la sociedad. Lo vimos con la irrupción de la telefonía móvil y las nuevas maneras de comunicarse que propiciaron después los llamados 'teléfonos inteligentes'. La inteligencia artificial (IA) es uno de estos saltos y la Administración lo puede aprovechar para hacer más eficientes determinados procesos y para automatizar, por ejemplo, la generación de resúmenes a partir de diferentes fuentes o para que el administrado pueda obtener al momento las ideas básicas de textos administrativos, requisitos, plazos, fuentes relacionadas, etc.

«Todos los riojanos estamos especialmente unidos a nuestro idioma»

– ¿Qué oportunidades concretas ve para La Rioja en el cruce entre lengua española e inteligencia artificial? ¿Puede convertirse en un nicho estratégico para el sector cultural y educativo de la región?

– El español es una lengua global y tiene que estar presente en todos los debates contemporáneos. También en el de la inteligencia artificial. En este sentido, La Rioja es un terreno especialmente propicio para el establecimiento de proyectos tecnológicos, en los que podemos ser muy competitivos: ámbitos como el diseño, la ingeniería, la educación, la gestión de los archivos y de la información así lo han demostrado. Por tanto, líneas de trabajo como la de las industrias del español o las oportunidades que va a propiciar el lanzamiento de Techrioja como nodo de emprendimiento tecnológico son de gran importancia para el posicionamiento de nuestra comunidad autónoma en este campo.

– Uno de los retos actuales es garantizar que la IA respete la riqueza lingüística y no contribuya a homogeneizar el español. ¿Cómo se puede promover desde las instituciones la diversidad y la calidad del idioma en este nuevo contexto tecnológico?

– Precisamente aprovechando la capacidad de la inteligencia artificial de manejar un gran corpus de información de forma ágil. Hay que nutrir a dicha inteligencia con todas las variedades posibles del español, tanto léxicas como de giros dialectales o de todas las variantes diatópicas (las que dependen del lugar geográfico) como diastráticas (relacionadas con la extracción sociocultural) como los cronolectos (es decir, las formas de expresión asociadas a franjas de edad). Todo esto para que no haya un español unitario asociado a la tecnología que haga que los usuarios tengan que adaptarse a él y acabe empobreciendo nuestra expresión. Lo ideal sería podernos dirigir a una IA de forma natural, cada uno con el tipo de español que use, sin barreras, y que tuviéramos respuestas válidas que respetasen también esa gran diversidad que presenta nuestro idioma.

– Más allá de la reflexión académica y tecnológica, ¿qué espera que aporten estas jornadas a la sociedad riojana? ¿Qué mensaje le gustaría que se llevaran los ciudadanos sobre el futuro del idioma y la innovación?

– Que un idioma como el nuestro, que está presente de forma oficial en más de veinte países a lo largo y ancho del globo, si algo significa es futuro y oportunidades. Los hispanohablantes somos una realidad comunicativa incontestable y no debemos dejar a otras lenguas la exclusiva de expresar la ciencia y la innovación. Los riojanos estamos especialmente unidos a nuestro idioma, porque junto con los orígenes (las glosas, Gonzalo de Berceo...) hemos sido capaces de alumbrar proyectos transformadores de referencia como Cilengua, de la Fundación San Millán que vivifica científicamente la herencia de San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad asociado a nuestro idioma; o como Dialnet, de la Universidad de La Rioja, que hacen que el español sea un campo de conocimiento disponible para todo el mundo. Por tanto, estas jornadas son otra demostración de la presencia real y cotidiana del espacio de reflexión que existe sobre el español en la comunidad autónoma de La Rioja.