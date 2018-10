«Me siento abrumado por el nivel de apoyo del claustro» «En la universidad se puede tener una rendición de cuentas más frecuente que en otras instituciones» Julio Rubio Rector de la Universidad de La Rioja L.J.R. LOGROÑO. Miércoles, 10 octubre 2018, 23:48

Después de someter su gestión de los dos últimos años al voto del claustro de la UR y de poner su cargo a disposición del mismo, Julio Rubio aseguraba sentirse «abrumado» por el apoyo recibido y auguraba una recta final de mandato intensa marcada por la negociación de la financiación.

- ¿Cómo valora el respaldo obtenido?

- La verdad es que no tenía una idea clara y me siento un poco abrumado por el nivel de apoyo del claustro. En todo caso, tampoco hay que llevarse una impresión equivocada por los números. Cuando fui elegido hace dos años logré la mitad de los votos y no creo que en ese tiempo la gente haya cambiado tanto su punto de vista. Quizá ha influido el hecho de que la gente agradece la cuestión de confianza. Igual han votado a favor no tanto porque estén de acuerdo sino como una forma de agradecimiento. La decisión de consultar al claustro es una cuestión política y lo que intentamos es aumentar la participación y ampliar los canales para conocer más de cerca la voz del campus.

- ¿Era optimista antes de la votación?

- Pensaba que íbamos a lograr la confianza del claustro, pero nunca se sabe. Ha sido muy contundente y esto me carga de más responsabilidad para que ese puñadito que han votado en contra o en blanco puedan confiar en nosotros.

- La recta final de su mandato, ¿será más exigente?

- Todos los tiempos son difíciles. Estamos en medio de una negociación con el Gobierno por un nuevo modelo de financiación. Las condiciones que hacen que los presupuestos de la UR estén ajustados no han desaparecido y no preveo que sean tiempos más sencillos pero con esta confianza seguiremos trabajando.

- La cuestión de confianza a que se ha sometido llega en tiempos en los que se exige a las universidades más transparencia. ¿Sería conveniente que se adoptara como práctica habitual?

- No quiero dar lecciones a nadie. Cada uno tiene que interpretar y sentir a su comunidad universitaria de una forma u otra. Creo que es algo bueno e importante en un momento en el que a los rectores se nos acusa de no hacer autocrítica, de querer agarrarnos al cargo. Es una muestra de que en la universidad se puede tener una rendición de cuentas más frecuente que en otras instituciones y de darle contenido al claustro, que quedó desdibujado en la última reforma universitaria. Estamos empeñados en que intervenga en la gestión de la universidad.