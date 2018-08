No, siempre significa no El cartel. Esta será la imagen de la campaña, que se plasmará en carteles y pegatinas y se proyectará en los eventos musicales. rioja / GOBIERNO DE LA El Gobierno de La Rioja pone en marcha una campaña contra las conductas y agresiones sexistas en las fiestas patronales GEMMA BENITO/M.M. LOGROÑO. Viernes, 10 agosto 2018, 23:12

Sean las ocho de la tarde, las doce de la noche o las cuatro de la madrugada, no, significa no. Y si primero es sí, y luego no, sigue siendo no. El mensaje es invariable, no cambia bajo ninguna circunstancia.

Con la llegada del verano, el calendario se llena de fiestas patronales. La gente se acerca a los pueblos aledaños a disfrutar de las festividades locales y por eso el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha una campaña para evitar conductas y agresiones sexistas en este tipo de celebraciones.

El lema de dicha campaña 'Muchas formas de decirlo, un mensaje claro: #NoEsNo', se difundirá en los eventos musicales y festivales gracias a la colaboración de los promotores musicales y de los ayuntamientos riojanos. Se busca así visibilizar el grave problema existente en la sociedad, haciendo hincapié en las fiestas municipales, donde no todo vale con la excusa de la diversión y el consumo abusivo de alcohol. Debe disfrutarse en el tiempo de ocio pero siempre de manera respetuosa.

La campaña es una nueva iniciativa del Ejecutivo riojano para sensibilizar en materia de violencia sexual y con el fin de promover el apoyo a las víctimas rechazando cualquier actitud machista. Por ello, habrá cartelería en los diferentes municipios, banners, pegatinas y además se proyectará el mensaje en los diferentes actos musicales de cada localidad.