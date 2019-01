«Siempre he estado a la altura de lo que la ciudad me ha pedido, en la oposición y en el Gobierno» Cuca Gamarra, en el edificio consistorial logroñés. / Juan Marín Cuca Gamarra entiende que su partido ha buscado «el mejor cartel electoral», «con los que pueden aglutinar mejor» en «tiempos difíciles» MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Domingo, 20 enero 2019, 13:40

La alcaldesa logroñesa, nombrada candidata de su partido para optar a la reelección aunque dijo que no volvería a concurrir, repasa asuntos políticos y municipales.

-¿Por qué se presenta otra vez?

-Porque el partido me lo ha pedido, ha vuelto a depositar en mí esa confianza y porque creo que es un momento crucial para la sociedad logroñesa y es importante mi experiencia y mi capacidad de liderar. Desde ese planteamiento de que es necesario, doy ese paso.

-Así le dicen que no tiene palabra.

-Los logroñeses me conocen muy bien y saben de mi compromiso con ellos y nunca les he fallado ni les voy a fallar. Lo que diga la oposición son sólo maniobras de quien busca votos y no de quien piensa en el futuro de Logroño.

-En Logroño se han visto alcaldes que, al pasar a la oposición, se han marchado. Alguno reelegido que se ha ido a liderar una lista nacional...

-Y de alcaldes que han ganado y han gestionado y liderado su ciudad, como es mi caso.

-Ése es el futuro que se plantea.

-Por supuesto (...). Tengo una trayectoria que me avala en ese sentido. Siempre he estado a la altura de lo que la ciudad me ha pedido. He estado al frente de la oposición y al frente de la ciudad cuando los logroñeses han confiado en mí y ése es el objetivo.

-¿Se ve negociando con Vox?

- No me gusta empezar a hablar de sumas y de acuerdos cuando no han hablado los logroñeses porque es negarles la legitimidad y el papel que la democracia les ha otorgado. En lo que creo es en lo que digan los logroñeses en las urnas, eso debe primar y es lo que debemos respetar los candidatos y los partidos. El juego de la aritmética no puede sustituir el papel que la democracia ha dado a los vecinos. Son ellos los que eligen.

-¿Tienen que preocuparse las mujeres con los nuevos discursos que se están manejando?

-No. Hay que hacer un ejercicio de eliminar el ruido. La mayor lacra de esta sociedad se llama violencia de género. Nada ni nadie puede tapar esto ni bajar la guardia en esa lucha. Ahí ni un paso atrás y un mensaje claro de respaldo y de confianza. Que nunca una mujer que es víctima se sienta sola. Tiene a toda una sociedad detrás, eso es incuestionable, innegociable e indiscutible. Hoy (por el jueves) en Logroño tenemos seis mujeres con riesgo alto y sesenta en riesgo medio protegidas por su Policía, la Policía Local, y otras tantas con riesgo más bajo protegidas por la Policía Nacional. Ésa es una realidad de esta ciudad. Ahí es donde estoy, donde trabajo, donde me comprometo y una de las razones por las que me levanto todos los días y creo en el servicio público y en la labor de las instituciones.

-A su partido le costó mucho que le creyeran de centro. Parece que se le vuelve a ver más escorado.

-Hay mucha tensión, mucho estrés social. Éste es el PP que es capaz de gobernar para todos desde el centro. El Ayuntamiento de Logroño es un ejemplo de esas políticas de centro en las que una gran mayoría social se siente cómoda. Nosotros somos ese gran partido que ha sido capaz de transformar la sociedad desde un centro político que es muy amplio. Somos un partido muy plural y a veces los matices que están ahí, pero que a nadie le quepa duda de que este es un partido liberal conservador con esa capacidad de identificarse con la gran mayoría social de nuestra ciudad y nuestro país.

- «Tanto lío para quedarnos como estábamos», habrá pensado algún militante de su formación.

-Lo más importante es que la determinación de los candidatos para las municipales y autonómicas es un gran acierto. Lo que ha buscado el PP es el mejor cartel electoral, el que puede dar más garantías a los logroñeses y a los riojanos. Desde la experiencia, tenemos la capacidad de ofrecer el mejor proyecto político que permita afrontar momentos difíciles y complejos. En tiempos fáciles uno puede experimentar, pero en tiempos difíciles uno tiene que medir muy bien lo que significa la experiencia, la confianza y la garantía de elegir a los que pueden aglutinar mejor.

-Calahorra ha aprobado presupuestos esta semana. ¿Y Logroño?

-Ya hace meses que los partidos de la oposición se pusieron en clave electoral y a pensar solo en sus intereses electorales y no en el interés de Logroño. Me hubiera gustado que lo dejaran para la campaña y no que lo adelantaran y bloquearan decisiones importantes. Cuando la oposición decide bloquear, poco o nada puede hacer el Gobierno más allá de buscar alternativas y, con más esfuerzo, sacar las cosas adelante.

-¿Por qué no empieza la Villanueva?

-Este 2019 vamos a ver movimientos importantes. La gestión de los ámbitos de rehabilitación es más lenta que la construcción desde cero de un barrio nuevo. En la Villanueva hay actuaciones ya en marcha, otras con proyectos en redacción y la adjudicación definitiva de los fondos europeos apenas tiene mes y medio. Además, ha habido mucho trabajo en adquirir propiedades y estamos en disposición de poder ceder al Gobierno regional el solar de la Comisaría para el centro de salud.

-Estos días ha repasado los Presupuestos Generales del Estado. Teníamos pendientes los dineros para el puente de Piedra, el Camino a La Grajera o del monte Cantabria.

-El Camino de Santiago tiene dos actuaciones, el puente de Piedra y La Grajera tendrán cofinanciación y aparecen en una partida no nominativa, es decir, sin nombres y apellidos. Estamos pendientes de la adjudicación definitiva. El monte Cantabria está en una convocatoria que aún está pendiente de la adjudicación y que espero que el Gobierno de España valore y acuerde.

«El número de empresas ha crecido el 5%» Niega la alcaldesa que Logroño haya perdido, como dice UPTA-UGT, mil comercios. «Hemos vivido una crisis y estamos en un cambio de modelo económico pero Logroño va a seguir teniendo un gran comercio de ciudad». Es más, «el último año el número de empresas en Logroño ha crecido el 5 por ciento». Así, agradeció a los empresarios locales su «apuesta por la ciudad». Logroño «tiene suelo industrial para poner a disposición de cualquier inversión. Las Cañas nos da esa garantía a largo plazo, pero tan importante como que vengan empresas nuevas es que las que ya están «amplíen y crezcan». Las que están en suelo recalificado como residencial tendrán apoyo «todas y cada una» para que sigan en Logroño. ¿Estará abierto el Centro de la Cultura del Rioja este verano? «Dependerá de los contratos pendientes, de que acaben las obras, de que haya programación. Siendo razonables, la previsión es que reabra después del verano. Las prisas no son buenas consejeras y la experiencia nos lo ha demostrado».

-De estos presupuestos, le preocupa sobre todo la Ronda Sur

-Me preocupan todas las financiaciones, pero para la Ronda Sur ha costado mucho convencer al Ministerio de Fomento de que se le diera prioridad y he visto que ha cambiado esa prioridad y no veo que se esté defendiendo por parte del PSOE esa necesidad. Me preocupa porque quienes gestionamos sabemos que cuando se empieza a marear la perdiz es fácil que esa inversión se paralice y vaya a otro lugar. Me preocupa porque los Presupuestos de 2019 no solo la ralentizan sino que reducen la inversión prevista y los ritmos de la obra.

-¿Cómo va a cumplir la principal petición de los Presupuestos Participativos, el paso entre Gonzalo de Berceo y Fuenmayor?

-El proyecto de Presupuestos ha eliminado una partida concreta que permitía avanzar. Nunca he dejado de trabajar para completar la fase I del soterramiento, para que tuviéramos estación de autobuses... Con la misma tenacidad, constancia y rigor voy a seguir defendiendo la fase II y III. Es un derecho, no un capricho. Lo seguiremos defendiendo para cumplir no solo esa parte del presupuesto participativo sino un gran proyecto de ciudad.