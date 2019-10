Mal año para los seteros TVR Las lluvias de septiembre han ayudado a la floración de las últimas dos semanas, pero el bosque está seco. Paseamos por Julio Alfaro en busca de setas, opiniones y consejos TVR Logroño Lunes, 14 octubre 2019, 17:31

Los bosques riojanos están pidiendo agua hace meses, están secos y eso influye en que salgan las setas. Lo saben los seteros riojanos. TVR ha estado con uno de ellos en un hayedo de Cameros comentando cómo está siendo la temporada.

«Este año la cosecha está siendo un poco rara, el bosque está demasiado seco y la floración ha salido hace unas dos semanas, pero el exceso de calor no ayuda para que salgan más», explica Julio Alfaro. «Con las lluvias de septiembre cuando acaben estas setas podremos dar este momento por terminado», añade. «Es curioso porque si hay una primavera de un clima apropiado y hay abundancia, te tiene en ayunas otro par de años», indica.

Pero recoger setas no es tan sencillo, hay que conocerlas bien y, por supuesto, respetar el monte. Alfaro nos da algunos consejos: «Recomiendo a la gente que no sea experta que no coja todo lo que encuentre, que se lo revise un experto, porque puede dar algún distusto serio. A la hora de recogerlas, hay que ir despacio, tener paciencia y si encuentras un buen ejemplar se debe dar una vuelta alrededor porque suele haber más».

«Me parece lógico que haya días en los que el monte tenga que descansar, el lunes y el martes, al igual que me parece lógico que se limite la cantidad que se puede recoger», reflexiona sobre la legislación sobre la recolecta. «No se puede patear y dejar el monte como si fuera una discoteca», describe.

La situación de sequía puede comprobarse en algunas setas «arrugadas» y eso da una pista de «cómo está el bosque», nos comenta, aunque TVR da una vuelta por el bosque con él y algo encuentran.