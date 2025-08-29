De la seta se utiliza todo

Sanda Sainz Viernes, 29 de agosto 2025, 07:44 Comenta Compartir

Através de subproductos o coproductos obtenidos de 'Pleurotus ostreatus' (la conocida popularmente como seta ostra) se ha logrado un extracto rico en fibra utilizado para elaborar cinco prototipos de galletas, sustituyendo la mantequilla y harina. Esta acción forma parte del proyecto denominado Biofood, desarrollado en el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de la Rioja (Ctich), gestionado por la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (Asochamp).

Esto ha sido posible con tecnología puntera de extracción, gracias a que el Ctich incorporó hace dos años una planta piloto. Todo el proceso se desarrolla en su sede ubicada en Autol, desde el cultivo de la seta, procesamiento, preparación y los estudios requeridos, excepto algún análisis muy específico que se tiene que contratar fuera.

Las galletas han sido testadas este verano en dos catas, una celebrada en Quel y otra en Autol, en las que participaron unas sesenta personas en total.

Biofood se lleva a cabo entre 2024 y 2027, cuenta el apoyo del Gobierno de La Rioja a través del Sistema Riojano de Innovación y está cofinanciado por la Unión Europea, el Ministerio de Hacienda y los Fondos Europeos.

Con el resultado de las catas, basadas en la percepción sensorial, se elige la galleta que más ha gustado para hacer las últimas analíticas, vida útil y ensayos de bioaccesibilidad. Esto completará la primera fase. En la segunda está previsto extraer proteínas y en la tercera antioxidantes. En ambas, según sus propiedades se incorporarán a otros alimentos. Por el momento, el siguiente paso previsto es hacer yogur de otro subproducto de extracto de fibra (del tallo de la 'Pleurotus ostreatus') del que habrá que estudiar si mantiene o aumenta la población de las bacterias probióticas.

Respecto a las extracciones, se efectúan mediante técnicas verdes, minimizando el impacto ambiental, reduciendo el uso de disolventes tóxicos así como el consumo energético. En Biofood trabajan cuatro personas: Nieves Pérez, Patricia Bermúdez, Paula Bravo y Vanessa Grifoll.

Su meta no es otra que impulsar el uso y revalorización de subproductos como el sustrato agotado de la citada seta que ahora no tienen valor y disponen de compuestos bioactivos que se pueden extraer para añadir a determinados alimentos. Una vez demostrado, la continuación sería contactar con industria para su producción.

El objetivo de este proyecto consiste en lograr que los subproductos de hongos dejen de ser utilizados sólo para el compostaje y se conviertan también en ingredientes upcycled (suprarreciclaje) y alimentarios intermedios (como extractos de proteína y de polisacáridos) para desarrollar alimentos fortificados. De esta forma se contribuye a reducir los residuos agroalimentarios y al crecimiento económico del sector.

Según explican desde el Ctich, «en Biofood se pretende diseñar dos tipos de productos fortificados: unos con polisacáridos y otros con proteínas. La fortificación de alimentos con polisacáridos ofrece ventajas por el aumento de fibra en el producto final» y añaden que «la fibra ha demostrado diversos efectos beneficiosos para la salud humana tales como la disminución del índice glucémico de los alimentos, interesante para pacientes con diabetes, la prevención de enfermedades cardiovasculares, ya que disminuye los niveles de colesterol en sangre, además de una mejora del tránsito intestinal, aumento de la sensación de saciedad para el control de la obesidad, por su capacidad de retener agua y, prevención del cáncer de pecho y colon».

El Ctich pretende diseñar productos comestibles que contengan un contenido alto en fibra. «El extracto de polisacáridos va a aportar al alimento un aumento en el contenido de fibra y de glucanos, incrementando los beneficios para la salud», señalan desde el centro autoleño.

Aparte, continúa investigando la actividad antioxidante de los hongos con mayor potencial obtenido en los proyectos anteriores Biotec I y Biotec II. Para ello realizarán el estudio de su efecto conservante en los alimentos.

Actividad beneficiosa

Las tres grandes etapas en las que está dividido el proyecto Biofood se pueden resumir en la optimización y extracción de los compuestos bioactivos, el desarrollo de alimentos funcionales y la caracterización de estos con el objetivo de validar su actividad beneficiosa.

También se tiene en cuenta las tendencias actuales y metas del sector agroalimentarios que son la digitalización, descarbonización, gestión del agua, desperdicio cero, proteínas alternativas y alimentos funcionales, destacan en el Ctich, así como el crecimiento de la demanda en prebióticos, probióticos, antioxidantes y omega-3 que están presentes en productos lácteos, panadería, bebidas y suplementos.

