Una sesión de investidura con dos cabezas de cartel Martes, 16 julio 2019

Junto a Concha Andreu, la gran protagonista de la mañana de ayer fue Raquel Romero. La geografía parlamentaria, con Henar Moreno, su compañera del Grupo Mixto, sentada en la Mesa del Hemiciclo, construyó una metáfora casi perfecta de su realidad: sola en la bancada y cara a cara con Andreu, a la que no esquivó la mirada cuando le reclamó que anteponga los intereses de la región a los suyos propios. Como si el debate de investidura fuera un diálogo entre ambas.

También su salida del claustro del antiguo convento de la Merced fue significativa. La estrategia surtió efecto. En la zona del público, Nazaret Martín y Mario Herrera (uno de los negociadores manchegos llegados a La Rioja) esperaban el final de la sesión. Cuando el presidente la suspendió ejecutaron el plan: Martín recogió a la diputada regional y le ofreció sus brazos para escenificar una suerte de felicitación tras el discurso de Andreu. Escoltada, Romero rehusó hablar, aceleró el paso, dio las gracias con media sonrisa en los labios e hizo mutis por el foro tras media docena de regates a los medios de la región y sin desvelar si a Podemos, más allá de sus pretensiones en lo que a consejerías y áreas de gobierno se refiere, le gusta la música de Concha Andreu. Hoy tendrá 13 minutos y medio (se reparte los tiempos con Henar Moreno) para, si decide hablar, ofrecer su posición.

Quien sí habló fue, desde Madrid, Pablo Echenique, encargado de gestionar los acuerdos de gobierno de la formación. Lo hizo en La Sexta para considerar que «no sería sensato que no hubiera un gobierno de progreso en La Rioja». Dicho esto, derivó responsabilidades a la dirección regional confiando: «Confío en que haya un acuerdo progresista».

El resto de formaciones no tuvo problema alguno en valorar las medidas y promesas realizadas por Andreu durante los 90 minutos que duró su disertación. Ninguno, eso sí, se salió del guión previsto. No lo hizo Raúl Díaz, portavoz parlamentario del PSOE. «Teníamos muchísimas ganas de poder escuchar un discurso claramente ambicioso, valiente y transformador para nuestra comunidad autónoma», dijo Díaz antes de abordar la cuestión 'Podemos': «Después de escuchar este discurso la diputada de Podemos no tiene ni una sola razón de bloquear. Va a tener muy difícil explicar un bloqueo y decir que no a un gobierno progresista y transformador». Tras asegurar que tienen la mano tendida, reconoció que Podemos demuestra «una clara ambición que no se corresponde a la proporción parlamentaria. Es absolutamente descabellado exigir tres consejerías».

Jesús Ángel Garrido (PP) tildó de «plano y falto de rigor», el discurso de Andreu lo que, a su juicio, demuestra «la extrema debilidad del proyecto». «Ha dibujado un panorama de La Rioja desfigurado», añadió antes de acusar a Andreu de «intentar engañar a los riojanos» ya que «no se ha atrevido a expresar la verdadera radicalidad de las medidas contenidas en el pacto con IU». Pablo Baena (Cs), escueto, también defendió que Andreu presentó «un acuerdo radical, suscrito con una formación radical» y que con su discurso trasladó «inestabilidad e incertidumbre».

Más satisfecha se mostraba Henar Moreno (IU) tras «oír hablar de cambio y de gobierno de izquierdas» y recordó que habrá apoyo de IU «para un gobierno que apueste por las infraestructuras, el respeto a la memoria histórica y la justicia social».