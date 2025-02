La Rioja Logroño Viernes, 14 de febrero 2025, 11:33 Comenta Compartir

El Seris es «una vergüenza»

La primera llamada abre en canal la sección. Está relacionada con el Servicio Riojano de Salud. «Estoy intentando conseguir unas citas para mis padres y es imposible», prologa. «En Oftalmología no se sabe exactamente lo que ocurre pero es una vergüenza; Urología, con cita concreta del médico te la demoran tres meses; Rehabilitación: llevamos esperando desde noviembre de 2024, después de que lo prescribiera el médico rehabilitador...», expone. «Por no hablar de un año de espera para una resonancia. No puedo entender este mal servicio de unos ciudadanos que llevan toda la vida trabajando y pagando religiosamente sus impuestos», agrega para concluir: «Ruego que el Gobierno asuma esta petición y se pongan manos a la obra, revisen las consultas de especialistas y las demoras existentes. Hay temas urgentes que no pueden esperar y nos tenemos que ir a la sanidad privada. Es una vergüenza».

Un partido 'felpudo' «sin mucho recorrido»

Expone el lector una crítica política a propósito del campo de fútbol de Nájera. Aprovecha para dar un palo al PR+ por su alianza en el gobierno local de esta población. «Sé muy bien cómo y dónde se gestó el partido y en qué se han convertido. Ciertamente, en un partido 'felpudo' del que el resto se aprovecha; ves lo que eran y en lo que se han convertido y no les doy mucho recorrido», dice.

Réplica a Moreno

También en tono de censura política, habla la siguiente lectora sobre unas manifestaciones de la diputada regional Henar Moreno. «Me refiero a los costes de mantener una empresa. Qué fácil es hablar desde su silla y defender a los trabajadores que no tienen nada y echar porquería a las empresas. No sé si se da cuenta la gente que como las empresas cierren, nadie contrata a nadie», concluye su mensaje.

La Redonda y Palacio, con las luces fundidas

Hacemos fundido a negro con la siguiente llamada. Se queja el comunicante de que la iluminación de la concatedral de La Redonda está fundida y el edificio a oscuras. «Toda la fachada con las dos torres gemelas está apagada», resume antes de precisar que «hace ya mucho tiempo que los cuatro focos que la iluminan se han ido fundiendo y el ayuntamiento no ha tenido a bien ir sustituyéndolos, ¿qué ocurre? Que al no hacer nada, evidentemente todos se funden». Agrega que «también está fundida la aguja de Palacio». A ver si se puede hacer algo, porque para poner la banderita de España en el Labrador ya corrieron», indica.

Sobre el campo de fútbol de Nájera

«Debido a la necesidad de un nuevo campo de fútbol en Nájera, al Ayuntamiento se le ha ocurrido la idea de construirlo en una zona muy cercana al río Najerilla, patrimonio natural de entorno», plantea el siguiente lector sobre una de las polémicas más candentes en la región. «La oposición najerina se opuso a la idea, pero el PP lo va a construir sin escrúpulos ante el medio natural», prosigue. «El precio del nuevo campo es de un millón de euros, cuando el de La Salera y el del cementerio no necesitan nada más que una pequeña reforma y no les da reparo destruir una zona de nidificación de diversas aves», expone.

Arreglar y luego pintar

Para concluir, una vecina de Nájera da las gracias al Ayuntamiento «porque al fin ha empezado a pintar los bancos del pueblo, que están todos hechos un desastre, pero lo que más me extraña es que los pocos que han pintado no los arreglen ya que a algunos hasta les faltan tablas». «Lo normal es que primero los repares y luego los pintes», opina para recordar asimismo «que en el paseo de San Julián también hay algunos a la espera de mantenimiento».

«Cacas» de palomas y estorninos en el parque de La Cometa

«Antes teníamos las palomitas y ahora tenemos las palomitas y los estorninos», se queja un lector de Logroño, que nos envía esta imagen en la que se puede observar en qué estado se encuentra la zona. «Es una vergüenza, ya no se puede andar por el parque de La Cometa». Concluye su llamada pidiendo a quien corresponda que «haga algo, por favor, para solucionarlo».

