El Seris suma más profesionales y un robot con IA para bajar las esperas en Oftalmología El nuevo centro de Especialidades Adoración Sáenz dedicará tres de sus cinco quirófanos a esta especialidad y habrá otras cinco consultas más

La Rioja logroño. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

El Servicio Riojano de Salud (Seris) ha optado por la incorporación de optometristas y por el uso de inteligencia artificial (IA) para reducir las listas de espera de Oftalmología, que es una de las especialidades con mayor demanda y demora del sistema, tanto en consultas como en interverciones quirúrgicas. Los gerentes del Seris, Luis Ángel González; de Asistencia Hospitalaria, Corpus Gómez; y de Atención Primaria, Begoña Ganuza, presentaron ayer en un encuentro informativo la Estrategia de Accesibilidad y Eficiencia en Oftalmología.

González explicó, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que los pilares principales de esta estrategia son crear la nueva categoría profesional de optometristas; incorporar la IA como herramienta de apoyo al diagnóstico e incrementar el número de consultas y de quirófanos en exclusiva para oftalmología con la construcción del nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria Adoración Sáenz.

En este sentido, recordó que en esta nueva infraestructura, que estará disponible a principios de 2027, tres de los cinco quirófanos previstos se destinarán a oftalmología; y habrá otras cinco consultas más, de modo que se pasará de las 16 actuales en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño a 21. También se prevé la mejora de las salas técnicas y la dotación de nuevo equipamiento, con tecnología médica avanzada.

El Hospital de Calahorra incorporará el sistema robótico Doria, que puede realizar más de 20 pruebas diagnósticas

Además, hace unos meses se creó la categoría de optometristas en la relación de puestos de trabajo del Seris, indicó Ganuza, quien resaltó el trabajo que realizan los tres profesionales de esta especialidad en zonas básicas de salud de Logroño, Arnedo y Haro, quienes han realizado cerca de 500 atenciones este verano.

Ello ha evitado muchas derivaciones a la atención especializada, aseguró Ganuza, quien precisó que, junto a esos tres profesionales optometristas que trabajan en el ámbito de la Atención Primaria, hay otros seis más en los equipos multidisciplinares creados en los Hospitales San Pedro y de Calahorra para reforzar la atención en el área hospitalaria.

Gómez avanzó que el Seris, a partir de octubre, contará con uno de los equipos más punteros para el diagnóstico de patología ocular, que se ubicará en Hospital de Calahorra y que se denominada Doria. Se trata de un sistema robótico de cribado visual por inteligencia artificial, desarrollado para realizar más de 20 pruebas diagnósticas oftalmológicas. Ofrece un prediagnóstico de probabilidades de varias decenas de enfermedades oculares que facilita la derivación al especialista adecuado; y se calcula que puede evitar un porcentaje muy elevado de visitas hospitalarias.