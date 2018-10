Una sentencia considera despido nulo el de una trabajadora embarazada Comisiones Obreras celebra la sentencia que bloqueaba a la trabajadora una vez que la empresa era conocedora del embarazo LA RIOJA Logroño Jueves, 4 octubre 2018, 16:24

Una sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Logroño de fecha 25 de septiembre de 2018 ha declarado como despido nulo el de una trabajadora a la que le fue comunicado su cese por no haber superado el periodo de prueba. La jueza tuvo en cuenta que la comunicación de no haber superado el periodo de prueba se produjo después de que la empresa fuese conocedora del estado de gestación en la que se encontraba la trabajadora, según cita en una nota el sindicato Comisiones Obreras.

En esa misma nota se relata que «la trabajadora que prestaba servicios para una franquicia de una importante cadena de alimentación con antigüedad desde noviembre de 2017 y con un contrato indefinido de apoyo a emprendedores le fue comunicado por escrito en febrero del presente año que no había superado en período de prueba al mismo tiempo que conoció la noticia del estado de embarazo de la trabajadora».

«A pesar de que las empresas no tienen obligación de justificar la extinción del contrato de un trabajador a prueba, si existen indicios de discriminación sexista, ya que deben justificar que el cese no está relacionado con este motivo», por lo que CC.OO. entiende que se trata en definitiva, de que el empleador acredite las causas de no superar el periodo de prueba de forma objetiva y razonable, eliminando toda sospecha de lesión de derecho fundamental de la trabajadora«.

Readmisión

En consecuencia, la sentencia declara como «despido y nulo con efectos de la comunicación por parte de la empresa de no superar el periodo de prueba y condena a la empresa demandada a readmitir a la trabajadora en iguales condiciones de trabajo existentes con anterioridad al despido y al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido«.

Desde la Federación de Servicios de CCOO señalan que están a la espera de la celebración de tres juicios más por este mismo motivo, «esperando a que se pronuncien en el mismo sentido».