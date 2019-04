Una semana para probar La Rioja on+ El próximo día 16 (incluido) termina el plazo para acceder de forma gratuita a las ventajas de esta nueva oferta informativa, que lleva en marcha desde el 5 de marzo P.A. || I.M. Martes, 9 abril 2019, 13:18

Una semana queda para que los lectores de la web de Diario LA RIOJA puedan acceder a on+ de forma gratuita, una oferta que ha estado vigente dos meses. ¿Y eso qué significa? Pues que hasta el próximo 16 de abril (incluido) los lectores pueden probar las ventajas de una oferta informativa que partir del día siguiente tendrá un coste de 4,95 euros mensuales, no exige ningún tipo de permanencia, y tanto el alta como la baja serán rápidas y sencillas: la suscripción se puede cancelar en cualquier momento con una simple llamada.

Se trata del tramo final de un proceso que comenzó el pasado 5 de marzo y cuyo objetivo es alcanzar un compromiso con sus lectores por el futuro del periodismo y su mantenimiento. Aquel día la web cambió para siempre: mejora su oferta, publicando todos los contenidos de la edición de papel además de nuevas secciones, y siempre con la actualización constante de la mayor redacción de la comunidad.

Más información Únete a on+

'LA RIOJA on+' ofrece a sus lectores dos posibilidades, como ya explicamos el día que comenzó esta nueva etapa. Una, la gratuita, en la que se podrá acceder sin coste, como hasta ahora, a todas las portadas, a las secciones no informativas (como las esquelas u Oferplan) y a otras que seguirán quedando abiertas (como lomejordelvinoderioja o Degusta). También se podrán leer gratuitamente diez noticias al mes, una cuenta que se pondrá a cero cada día uno. Un caso especial son las galerías de fotos: tengan el número de imágenes que tengan, sólo contarán como una noticia vista. Habrá, en todo caso, noticias exclusivas para suscriptores a las que no se podrá acceder libremente, aunque aún no se haya agotado la cuenta de diez artículos del mes.

Y no se trata solo de noticias, sino de crear comunidad. Los comentarios a las noticias, por ejemplo, serán sólo para suscriptores. Pero la pertenencia a ese club no quedará ahí, claro. El club ofertará con asiduidad eventos exclusivos sólo para miembros, como eventos, talleres, catas o cursos, además de otras ofertas. Habrá tertulias a las que invitemos a los suscriptores, habrá encuentros con periodistas y con personajes de la región que abriremos a nuestros suscriptores.

¿Recibes nuestras alertas por WhatsApp? Seguirás haciéndolo, y de manera gratuita. El acceso a las noticias, eso sí, dependerá de si eres suscriptor o si aún tienes noticias gratis en tu 'cuenta'.

Acceso: todo el contenido de la web, sin restricciones

Los suscriptores de 'LA RIOJA on+' tendrán acceso sin límite a todos los contenidos de Diario LA RIOJA en internet, desde todos los dispositivos: información, reportajes, entrevistas, análisis, secciones especializadas de la web líder (y de largo) en comunidad. Todo lo necesario para entender de verdad lo que ocurre en la región, más allá de sensacionalismos y con el soporte del mejor equipo profesional. La mejor vacuna contra las 'fake news' y el ruido de la web.

Los suscriptores, además, tendrán una experiencia de lectura mucho más cómoda y rápida que el resto, en una web con publicidad no intrusiva. Habrá anuncios, pero en posiciones seleccionadas, de un modo más ágil para los lectores y que aporta más valor a los anunciantes.

En el móvil y en la tablet: una nueva app más rápida y sin publicidad

'LA RIOJA on+' llega con una app en la que hemos puesto un esfuerzo para hacer de ella algo especial. Además de eliminar totalmente la publicidad, hemos suprimido también todo lo accesorio en un esfuerzo tecnológico para conseguir una de las apps más rápidas del panorama. La experiencia merece la pena y será sólo para los suscriptores. Además, la aplicación tiene una sección de «favoritos» en las que cada uno podrá guardar su propia selección informativa, e incluye alertas de última hora. Más novedades: los textos podrán descargarse para leerse sin conexión, y se puede mejorar su accesibilidad con la opción de agrandar el tamaño de letra.

Todo en tu correo: una oferta de newsletters a la carta

Con 'LA RIOJA on+' reforzamos también nuestra oferta de newsletters, un medio en el que creemos por su capacidad de provocar un vínculo más estrecho con los lectores. Los suscriptores podrán recibir varias «cartas» temáticas semanales, realizadas especialmente para ellos por gente que sabe de lo que habla: la política de 'Línea de puntos', con Jorge Alacid los miércoles, 'Los mil vinos' de Alberto Gil el sábado, la 'Fiebre en Las Gaunas' de José Martínez Glera los martes... A ellas se añadirá una carta diaria para todos los que se den de alta en la web con toda la actualidad del día a primera hora de la mañana, además de los ya habituales consejos sobre planes del fin de semana, los jueves. Una oferta totalmente personalizable, para que cada uno elija lo que le interese.