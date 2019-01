La semana del desconcierto

El 21 de diciembre, José Ignacio Ceniceros tenía una cita en Arnedo. La emisora Onda Cero transmitía su programación matinal desde allí y el presidente iba a ser entrevistado en directo. Pero hubo sorpresa de última hora. Por los micrófonos, los oyentes pudieron escuchar a Ceniceros explicar que había tenido que viajar de urgencia a Madrid. Aún contó más. Con una falta de discreción que alarmó no sólo a sus críticos, confesó que el viaje que le obligaba a cancelar su cita tenía que ver con cuestiones internas del PP de La Rioja que preside. Y que debía negociar con los mandatarios de su partido los nombramientos pendientes. Quién encabezaría la lista al Parlamento y quién la de Logroño. De ese modo tan raro arrancó una desconcertante semana.

Ese mismo viernes, Ceniceros tenía otra cita programada. La cena de Navidad de su partido. A la cual se daba como probable la asistencia de Javier Maroto, exalcalde de Vitoria y muy cercano al PP riojano. En concreto, hacia el núcleo liderado por la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra. Pero Maroto había tenido tal vez suficiente dosis de riojanismo por la mañana, como encargado de comunicar a Ceniceros la mala nueva: que habría segunda vuelta de nombramientos. Así que apenas 24 horas antes de que se celebrarse el encuentro navideño, el PP anunció la presencia de otro cargo nacional, Vicente Tirado, encargado de política autonómica y municipal. Quien se ofrecía para hacer declaraciones a los medios de comunicación antes de la cena. Al día siguiente, otra rectificación: poco antes de que comenzara el acto, el mismo PP anuló esa comparecencia ante la prensa.

No fue la única rareza de la noche. Asistentes al encuentro coinciden en señalar la cara de circunstancias con que compareció Ceniceros, recién regresado desde Madrid. Un rictus más serio que el habitual, ya de por sí circunspecto, similar al semblante del mismo tenor que lucía su consejero Conrado Escobar, quien le había acompañado en la visita a Génova. Volvían con malas noticias para sus propósitos, esto es, zanjar en la semana entrante las designaciones pendientes, aprovechando el viaje que para esta clase de actos giraba por toda España su líder, Pablo Casado. Quien, en el caso riojano, evitaba mojarse públicamente por nadie. En teoría, su visita estaba prevista para el día 27. Así lo había adelantado un medio de comunicación, Cope Rioja, para evidente incomodidad de los responsables del Palacete, donde se atribuyó la filtración al entorno de Gamarra: una manera de marcar los tiempos y obligar a los jerarcas del PP riojano a seguirle el juego. El reloj se ponía a funcionar. Comenzaba la cuenta atrás.

Una cuenta atrás que murió abruptamente. A media tarde del miércoles, cuando cundía el nerviosismo por todas las capas del partido ante la falta de novedades sobre la prevista llegada de Casado, el PP confirmó que se aplazaba su visita. El anuncio llegaba tarde. Era muy visible para entonces el enojo entre buena parte de los afiliados por la manera de gestionar la visita de su jefe máximo. Los mismos que cuando supieron que el viaje se cancelaba ante la falta de acuerdo respecto a los nombramientos pusieron el grito en el cielo. «No reconozco a mi partido», fue el comentario de un veterano dirigente. ¿Qué había pasado a lo largo de la semana? ¿Qué acontecimientos mediaron entre la visita de Ceniceros y Escobar a Madrid y la cancelación del viaje de Casado? Fuentes consultadas coinciden en aportar una clave que explica los vericuetos seguidos durante ese tiempo: las encuestas. Las que obran en poder de Génova para dictar la estrategia tanto en La Rioja como en el resto de regiones donde se celebran elecciones en el 2019. Y esas misteriosas encuestas, a las que Gamarra puede tener acceso en su condición de privilegiada colaboradora de Casado, señalaban feos augurios para las ambiciones del aparato del PP riojano si se materializaba su intención de que Ceniceros encabezase la lista autonómica y Escobar, por cuyas pretensiones medió el presidente ante la cúpula nacional, fuera el candidato por Logroño. Son las mismas encuestas que, dictadas por el sociólogo de confianza de Casado, Narciso Michavila, apuntaban hacia Gamarra como el valor más fiable para la aspiración del PP de retener las dos principales instituciones de la región. Siempre según Michavila, Gamarra sería la favorita de los encuestados tanto si eran preguntados por el Ayuntamiento como por el Parlamento.

Curiosamente, fue la propia Gamarra quien rechazó en su día repetir como cabeza de lista por Logroño. A ese factor se aferraba la dirección del PP para descartar que pudiera liderar de nuevo esa candidatura. Aún hay más factores que, según esta versión, hubieran debido invitarle, siempre de acuerdo con esa lectura que hacen sus detractores, a permitir que otro pilotase esa candidatura: el hecho incontrovertible de que Ciudadanos, cuyo apoyo resultó decisivo para seguir al frente del Ayuntamiento, le retiraría su respaldo en tal coyuntura. Como todo apunta hacia un escenario análogo, el PP no puede alegar que no estaba avisado de que carecerá del apoyo naranja con Gamarra de número uno, idea que Ciudadanos se apresuró a recordar nada más conocer que en efecto ése sería el cartel del PP. Lo cual equivale casi para los populares a renunciar a Logroño... salvo un improbable triunfo por mayoría absoluta.

Otras dos circunstancias deberían, en función del análisis que firman los críticos con Gamarra, haberle aconsejado un futuro alejado del Ayuntamiento. Dicho con toda la crudeza: «Se comporta como si no hubiera perdido dos congresos». Aluden así no sólo a su derrota ante Ceniceros en el pulso por relevar a Pedro Sanz: también se refieren a su decantación por Soraya Sáenz de Santamaría en la sucesión de Mariano Rajoy. Una apuesta fallida por cuanto fue Casado el triunfador, aunque esta lectura admite otras interpretaciones: en realidad, Gamarra hubiera salido favorecida venciera quien venciera, puesto que mantenía una relación de estrecha confianza no sólo con Casado (como se comprobó cuando la incluyó en su equipo más cercano), sino incluso con Dolores de Cospedal. No es exagerado concluir que Gamarra hubiera visto satisfechas sus ambiciones en cualquiera de los tres casos. Fue lo que ocurrió: aunque, en efecto, Santamaría perdió ante Casado, (a quien apoyó arrastrando los pies la cúpula del PP riojano), luego resultó que el reparto de poder benefició a Gamarra. Quien aprovecha desde entonces la cercanía al jefe máximo para ganar influencia, a nivel nacional y también regional, mientras le acompaña anunciando los candidatos de cada región o de campaña por Andalucía.

Frente a ese llamativo despliegue, frente a la atronadora evidencia de cómo ha crecido la dimensión de Gamarra desde que integra la dirección nacional del partido, el PP riojano no ha movilizado un movimiento de similar peso ni se ha dotado de una estrategia que fortaleciera su posición ante la sospecha de que Génova tenía sus planes sobre las candidaturas riojanas. Sospechas alimentadas por los sondeos: el argumento central con que Ceniceros y Escobar tropezaron en su visita a Madrid. La tesis que justificaría el desanimado rostro con que comparecieron en aquella cena navideña. La que explicaría las risas triunfantes que exhiben por el contrario los afines a Gamarra. Risas sinceras, no de circunstancias como las que distinguen a los derrotados en este nuevo episodio de batallas internas saldado con otra cuota de damnificados. No sólo Escobar; también Ceniceros, cuya autoridad sale maltrecha. O María Martín, que fracasó en convencer a su jefe de la conveniencia de apartar a Gamarra. Escenas de peleas familiares, propias de la Navidad, que es como acabó el PP esta semana de desconcierto. Con ese mitin del viernes, muy parecido a una cena navideña. Con Casado intentando que toda la parentela fingiera llevarse bien. «Celebrando», como les pidió para quedar bien con todos sus pares, «lo que nos une a las familias».

Lo que une al PP riojano es el desconcierto: cómo buscar un problema a cada solución.