La selección de profesores, en la palestra Opositores el día de las pruebas en la Escuela Oficial de Idiomas, uno de los centros elegidos para examinarse. :: justo rodríguez Opositores que optaban a una plaza critican el sistema de elección, en el que «no se valoran» los méritos previos GEMMA BENITO/J.E. Lunes, 30 julio 2018, 23:24

logroño. «Todo es mentira». Así calificó la Plataforma de Interinos de Educación las oposiciones para obtener una plaza pública que se han desarrollado hace un mes. Jorge Azón, opositor e interino, argumenta esta afirmación con varias razones: la primera, porque «no es un concurso-oposición, han hecho coincidir el número de plazas que salen a oposición con el número de aprobados y al final, el concurso sólo sirve para ordenar a la gente aprobada»; la segunda es el método de corrección, «un examen que en una carrera universitaria tendría una calificación de notable, aquí es de suspenso», y la tercera, que «es fundamental», es que «no están sacando las plazas que realmente existen, por ejemplo, si se jubilan diez docentes sólo están sacando una plaza». Además, considera que esta práctica es recurrente desde hace veinte años.

Azón opina que no se está cumpliendo ni con la norma española ni con el Estatuto Básico del Empleado Público, por ello reclama «adaptar las normas españolas a las europeas, porque, mientras no se haga el resto seguirá siendo ilegal, y una vez hecha dicha adaptación, hacer un sistema de oposiciones más justo y sensato», sentencia. «Lo que no se permite en la empresa privada lo estamos sufriendo los trabajadores temporales de las administraciones públicas», critica. «Todo es un sin sentido», resume.

Como Azón, Raquel Jiménez se presentó también a los exámenes, en este caso a la especialidad de Matemáticas. Aunque logró sacar la plaza, afirma que «el sistema es nefasto». Para ella, la convocatoria es «sólo oposición y no concurso, da igual que hayas trabajado nueve años, como es mi caso, que ninguno». Recuerda que en su especialidad han aprobado 16 personas para 17 plazas y no cree que el resto de candidatos que se presentó no tenga aptitudes para ser docente: «De 170 que nos presentamos a la especialidad de Matemáticas, sólo han aprobado 16, no es muy creíble que de tantos haya tan pocos aptos».

Jorge Azón Opositor e interino «Hay que adaptarse a las normas europeas, si no el proceso es ilegal»Raquel Jiménez Opositora «Por la forma de realizar la prueba es imposible elegir a los mejores»

No culpa a los tribunales, «sino a la Consejería de Educación y la manera en la que se hacen las cosas». Reitera que se siente «afortunada», pero empatiza con la gente que se ha quedado por el camino, «que ha estudiado tanto o más que yo y tiene igual o mayores méritos pero, por la forma en la que se realiza, es imposible que se elija a los mejores docentes», finaliza.