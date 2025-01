Seis horas a oscuras en Hospital San Pedro: «Da miedo, es como una película de terror»

Diego Marín A. Logroño Jueves, 30 de enero 2025, 20:30 Comenta Compartir

Una avería en la subestación eléctrica del complejo hospitalario San Pedro de Logroño dejó a oscuras buena parte de las instalaciones, incluido el Cibir, durante al menos seis horas el pasado miércoles. Fueron dos apagones, uno de 18.00 a 19.00 horas, aproximadamente, y otro de 20.45 a 1.30 horas. Según han informado diversos trabajadores del hospital a este diario, el primer corte de suministro eléctrico coincidió con el servicio de cenas y algunas camas se quedaron subidas. También, momentáneamente, la unidad de Psiquiatría quedó cerrada con pacientes y sanitarios dentro. Y en la cafetería, Marta, la encargada, contaba ayer cómo hicieron lo que pudieron: «Dimos el servicio de cena a los de guardia con bocadillos fríos, iluminándonos con linternas. Es la primera vez que sucede algo así».

En cambio, en la tienda del hospital, Natalia relataba cómo en cinco meses se han producido ya tres apagones, si bien es cierto que los anteriores mucho más breves, de apenas 15 minutos. «Yo no estuve en este último pero, cuando me ha tocado, es como una película de terror porque da mucha sensación estar a oscuras en el hospital... Da mucho miedo», contaba Natalia, al margen de que, en el negocio, solo pueden cobrar en efectivo durante el periodo sin electricidad. Unas sanitarias que acudían ayer por la mañana a la tienda a comprar unas galletas comentaban que se habían enterado por Diario LA RIOJA, al trabajar en el turno matutino. «Pero no es la primera vez que pasa, aunque otras veces se queda el grupo electrógeno de emergencia», señalaban. Sin embargo, tal y como subrayó otra sanitaria, «esta vez se apagaron hasta las luces de emergencia y a las 2 hubo un tercer corte para enganchar de nuevo el suministro a la subestación».

El Gobierno de La Rioja informó este jueves mediante una nota de prensa que la avería se reparó a las 1.30 horas de la madrugada del jueves y que, mientras duró, «los servicios prioritarios se mantuvieron con los grupos electrógenos previstos como fuente alternativa de energía». Siguiendo el Plan de Seguridad, los directivos asistenciales del centro pusieron en marcha los protocolos para garantizar la asistencia hospitalaria y preparar el sistema de derivaciones contando con las principales infraestructuras sanitarias de La Rioja e incluso de otras comunidades, aunque no fueron necesarias. Sólo se derivó una intervención de hernia al Hospital de Calahorra y un TAC al Carpa, además de retrasarse los tratamientos de diálisis.