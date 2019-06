«Tenemos seis hijos y el juez ha paralizado el desahucio»

«Vivimos en casa ocho: mi marido y yo y nuestros seis hijos, de entre 12 años y 8 meses. Yo cobraba los 430 euros del IMI, pero me los quitaron cuando mi marido empezó a trabajar en la construcción. Luego despidieron a mi esposo y nos hemos quedado sin ayuda ni sueldo, a la espera de que cobre el paro. Hemos pedido el alquiler social porque nuestra casa, al no poder pagar la hipoteca, se la ha quedado el banco. El desahucio lo paralizó el juez por los niños. De electricidad pagamos casi 100 euros al mes y aunque tenemos calefacción no podemos usarla».