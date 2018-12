«La seguridad, para algún gobierno, es para quien se la puede pagar»

- Las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en La Rioja tienen un déficit de más de 300 plazas vacantes. ¿Está previsto cubrirlas?

- Estamos en esa tesitura, en ese planteamiento y con ese objetivo. El catálogo en toda España está cubierto en un 80% pero esa es nuestra ocupación primordial, cumplir el catálogo y dotar agentes. Estamos haciendo un esfuerzo presupuestario y buscamos el compromiso de otros partidos para que podamos garantizar la seguridad. Un dato. Al terminar la legislatura del presidente Zapatero en el 2011 el gasto en seguridad representaba el 0,63% del PIB. En junio, cuando triunfa la moción de censura, está en el 0,52%. Hay gobiernos para los que la seguridad es para quien se la puede pagar. Nosotros pensamos que es para todos, que tiene que ser garantizada por los poderes públicos ya que sin ella no se puede garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

- El anterior Ejecutivo también preveía un plan de modernización de la Guardia Civil que pasaba por concentrar agentes en determinados cuarteles y cerrar los más pequeños. Esa medida, en La Rioja, podría implicar el cierre de una veintena de cuarteles. ¿Sigue en marcha?

- Hay estudios y reflexiones al respecto, pero es algo que tiene que hacerse con mucha serenidad, con muchos operadores diferentes y concluir en parámetros de eficacia y eficiencia. La Guardia Civil es, y ha sido siempre, un elemento de cohesión nacional y es una circunstancia que no hay que olvidar. No se pueden hacer cambios temerarios. Eso no quiere decir que no se vaya a estudiar. Se va a hacer y se va a reflexionar intentando que todos los intereses que confluyen. La función de seguridad, de cohesión, la eficacia, la eficiencia y el bienestar laboral de los propios guardias civiles, que deben trabajar en las condiciones más optimas ya que eso influirá en la prestación del servicio.

- Entonces no será una medida inminente.

- Cuestiones de ese calado deben tener su tiempo.

- El nacimiento del GAR estuvo estrechamente vinculado a la actividad de la banda terrorista ETA. Derrotada la banda, ¿cuál es su futuro?

- El GAR tuvo un origen relacionado con la lucha contra ETA en 1980. Fue un elemento muy importante en la derrota de ETA, como también lo fueron la sociedad e instituciones españolas. Tras la derrota de ETA han hecho reflexión sobre su ámbito de actuación, que es la lucha de la criminalidad organizada transnacional, esos elementos criminales que se ciernen sobre Europa, sobre la sociedad y de ayuda a terceros países. Un ejemplo es África en donde está el GAR, en el Sahel luchando contra el terrorismo yihadista para intentar que no contamine más. Está haciendo una labor no solo de lucha contra el terrorismo, sino formación y colaboración en diferentes países como el programa GAR-SI Sahel (Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel) en donde se forma a personal de estos países para que formen grupos gemelos al GAR y están combatiendo la criminalidad organizada. Es una labor importante y encomiable.