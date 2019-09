Dos acusados de violación (uno en grado de tentativa) han huido de la justicia en el último mes Vista oral contra Mohamed M., uno de los dos acusados de agresión sexual contra el que pesa una orden de búsqueda y captura . / Juan Marín La Audiencia Provincial ha emitido sendas órdenes de búsqueda y captura contra los dos acusados, para los que el Ministerio Fiscal solicitaba entre 9 y 10 años como presuntos responsables de un delito de agresión sexual LUIS J. RUIZ Logroño Lunes, 2 septiembre 2019, 13:59

Los dos últimos juicios programados en la Audiencia Provincial de La Rioja han tenido demasiados elementos en común. Mismo delito, misma localidad y mismo resultado: los presuntos autores se han fugado y ahora sobre ellos pesan sendas órdenes de búsqueda e ingreso en prisión. Quizá nunca respondan por los hechos que, siempre según la acusación del Ministerio Fiscal, cometieron en Haro; quizá en este momento estén siendo identificados por la Policía Nacional o la Guardia Civil y salte la alerta que ordena su detención. Ambos, Mohamed M. (natural de Marruecos) y T.M. (originario de Pakistán) están acusados de un delito de agresión sexual: el primero intentó violar a una menor de 13 años en la calle San Roque de Haro (marzo del 2013); el segundo consumó la violación sobre otra mujer en el parque del Tirón (septiembre del 2016).

Ayer estaba programada la vista oral contra el segundo de ellos. Todo estaba programado para las 10 horas, pero el juicio se suspendió. Nadie sabe donde está. Ni si está en España ni si ha regresado a su país de origen ni si pudiera estar en un tercer país. Lo único que se conoce es que nadie le ha podido entregar la citación para que se presentara ante el tribunal y afrontara una acusación que solicita para el una década en la sombra.

Calle San Roque de Haro, escenario del intento de violación a una menor de 13 años. / G.M.

Con Mohamed M. sucedió lo mismo el pasado 30 de julio. Su abogado defensor (de oficio) le llamó al móvil que le había facilitado para advertirle de la fecha del juicio pero quien contestó aseguró no ser él. La Policía Nacional también acudió a los dos domicilios que había comunicado a la Audiencia: en el primero, en Roquetas de Mar (Almería) no estaba, el segundo, en la capital almeriense no existía: era un edificio abandonado y con puertas y ventanas tabicadas para que nadie accediera a su interior.

Ambos fueron detenidos después de cometer los hechos y puestos a disposición judicial. Tras sus declaraciones, los dos quedaron en libertad provisional con cargos y con sendas órdenes de alejamiento de sus víctimas: el primero de al menos 100 metros; el segundo, de 300 metros. En ambos casos, hasta que el procedimiento finalice «por sentencia firme o resolución judicial equivalente». Los intentos realizados para cerrar sendos casos han resultado infructuosos; ambos han aprovechado esa libertad para, al menos de momento, poner tierra de por medio con la justicia.