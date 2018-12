El secretario general de UGT lamenta la división «en dos mitades» de su sindicato Jesús Izquierdo, durante su intervención en el IV Comité regional de UGT el pasado martes. :: ugt La aprobación de las cuentas de la central sin el respaldo de dos de sus tres federaciones deja a Izquierdo al frente de una organización segmentada CARMEN NEVOT* CNEVOT@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 27 diciembre 2018, 22:07

En una carta que el secretario general de UGT-Rioja, Jesús Izquierdo, ha hecho pública en su perfil de Facebook, lamenta la división «en dos mitades» de su sindicato. Una circunstancia que, según la reflexión personal difundida a través de esta red social, le lleva a pensar en su «fracaso» porque «conseguir un sindicato más unido fue una de mis primeras prioridades», apunta.

Con estas palabras, Izquierdo se refiere, como así confirmaron fuentes del propio sindicato a este periódico, a la falta de unanimidad que encontró al poner sobre la mesa en el Comité regional de UGT-Rioja celebrado el pasado martes, día 18, la aprobación de los presupuestos de la organización. Unas cuentas que finalmente habrían salido adelante con el respaldo de la mayoritaria Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA), de la que forma parte el propio secretario general, y la oposición de las otras dos federaciones del sindicato, tanto de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) como de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC). Las federaciones 'colaterales' a las tres principales, como la de Pequeños Agricultores (UPA) y de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estuvieron ausentes de la votación de las cuentas en el mencionado comité, aunque ayer mismo Tomás Latasa, secretario general de UPA, mostraba su apoyo sin fisuras a la gestión de Izquierdo.

De hecho, explicó que tuvo que asuntarse del comité porque se demoró mucho, pero que «si me hubiera quedado [Izquierdo] hubiera tenido más apoyos». Un respaldo cerrado porque «esta ejecutiva es de las más transparentes que ha habido y llevo en el sindicato desde el 90». «Si esta gente quiere sacar los presupuestos adelante -abundó- no se le puede decir que no porque pone buena voluntad y tiene ganas de luchar y a la gente que es transparente no le puedes decir que no a nada».

Sin embargo, fuentes del sindicato circunscribían la negativa a dar el sí a las cuentas a la democracia interna de la central. Una justificación que de nada servía a Izquierdo, que en Facebook ha hecho un 'examen de conciencia' y se lamenta del exiguo apoyo del 55% al presupuesto que presentó su Ejecutiva «porque en la vida -apuntaba- no se trata de ganar, se trata de convencer al que no piensa como tú y yo ahí creo que he fallado».

En un tono derrotado, pero sin rendirse, el máximo representante de UGT sostiene que la falta de respaldo le conduce a pensar que «tanto esfuerzo no merece la pena, que no compensa el resultado para el sacrificio personal y familiar que para mí supone». Es entonces cuando «uno empieza a dudar si realmente estará a la altura del cargo».

En su misiva, confiesa también que a su favor tiene el apoyo incondicional de su familia y el «más incondicional aún» de su federación, FICA. Y pese al 'revés' «sigo pensando que los problemas se resuelven hablando, negociando, cediendo y llegando a acuerdos, y es por ello que vuelvo a tender la mano al resto de mi organización que no me apoya, porque todavía tenemos tiempo y debemos buscar consensos más amplios».

Concluye su mensaje reclamando a su organización «un descanso en estos días tan entrañables que vienen», en los que aprovechará para estar con su familia, desconectar y «coger impulso, porque en el 2019 volvemos a la carga, si cabe, con más fuerza».