Sara Lacalle Olarte recibe el Premio José Cascón por su trabajo de fin de máster

Diego Marín A. Logroño Jueves, 22 de mayo 2025, 07:24 Comenta Compartir

La ingeniera logroñesa Sara Lacalle Olarte ha sido galardonada con el Premio José Cascón del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Canarias por su proyecto de fin de máster. Lacalle, de 25 años, cursa el máster en Ingeniería Agronómica en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se graduó, y su proyecto final sobre el establecimiento de un viñedo de seis hectáreas con sistemas de conducción y gestión de alta mecanización en Cenicero ha sumado su segundo galardón después de haber obtenido meses atrás el premio de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales.

La ingeniera realiza actualmente el doctorado en viticultura sobre un modelo de predicción de rendimiento del viñedo bajo la tutoría de José Ramón Lissarrague. «Los premios no me los esperaba, pero está muy bien recibirlos, te animan y refuerzan cuando no tienes la autoestima demasiado alta», admite Lacalle. Y es que este tipo de reconocimientos recompensan de alguna manera todo el esfuerzo realizado, «todas las horas en la biblioteca, todas las reuniones con el tutor», describe la riojana.

El galardonado trabajo de fin de máster de Lacalle es un proyecto «alternativo a lo que se ve habitualmente en Rioja, con una variedad atípica como es chardonnay, algo diferente que en 2023 tan solo representaba el 0,23% de la DOC Rioja». Los jurados de ambos premios han valorado el «enfoque innovador en la mecanización avanzada y la gestión eficiente de cultivos». «Es un sistema de conducción aérea, similar al vaso, con todos sus beneficios pero mucho más cómoda, y con una producción ecológica con cubierta vegetal y sustrato de postcultivo de champiñón, que se genera mucho en La Rioja y así se le da salida y rentabilidad», describe Lacalle.

De momento, el proyecto de Lacalle no se ha materializado pero «la idea es poder aplicarlo en otra zona o adaptarlo, al menos eso es lo que me gustaría».