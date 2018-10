Sanz: «Nunca he utilizado el poder para mi interés» Sanz, ayer a su llegada a la comisión flanqueado por los diputados del PP. :: justo rodríguez El expresidente sostiene que la Justicia le avala y denuncia una «persecución» política por el caso de su chalé ante la comisión que investiga el PGM de Villamediana TERI SÁENZ Jueves, 11 octubre 2018, 23:50

logroño. El Plan General de Villamediana contó con todos los informes técnicos favorables tanto del Ayuntamiento como de la COTUR, nadie lo recurrió, no existe (hasta ahora) ningún fallo judicial contra su persona y todas las acciones que han puesto en el punto de mira el chalé que posee en la localidad obedecen a una «persecución» política sazonada de «odio e inquina». Sobre esas tesis giró ayer la intervención de Pedro Sanz ante la comisión de investigación del Parlamento que tiene por objeto aclarar la aprobación definitiva del PGM de Villamediana en junio del 2013. Ante una expectación máxima y la imagen inédita de quien fue presidente del Gobierno de La Rioja durante veinte años y ahora vicepresidente primero del Senado sometido a las pesquisas del hemiciclo, Sanz defendió en todo momento que en este contexto es «un ciudadano más» y su cargo no fue un acicate para legalizar la vivienda. «Nunca he utilizado el poder para mi propio interés», sentenció en una crispada sesión donde estuvo acompañado por su personal de confianza y los diputados populares presentes en la comisión, pero sin la presencia de ningún dirigente de la actual cúpula del PP regional.

«Pedro Sanz no ha hecho absolutamente nada», subrayó refiriéndose a sí mismo en tercera persona como reiteró en distintas fases de su alegato ante las dudas planteadas por la oposición empezando por Cs, que por boca de David Vallejo, cuestionó que la aprobación del PGM incluyendo a última hora el sector disperso donde se emplaza la vivienda del expresidente «no puede ser un cúmulo de casualidades, sino que obedece a un plan». «Es curioso que quien está aquí sentado sea Pedro Sanz y nadie más», replicó Sanz para defender otra de sus líneas argumentales: el plan general no se diseñó ad hoc para solventar la situación del chalé, sino que beneficia a decenas de vecinos en una coyuntura similar. «Sería bueno que lo copiasen otros municipios para solucionar los problemas urbanísticos fruto de la cultura de los años 70 y 80 en vez de sacar el odio de las vísceras», opinó antes del turno de Natalia Rodríguez (Podemos) quien se interesó por los detalles de la construcción, las licencias y la tramitación y, ante la negativa del compareciente de responder en bloque en vez de a cada pregunta, afeó su actitud. «Se creyó el emperador de La Rioja y ahora, con la ayuda de sus lacayos, subestima a los riojanos», espetó Rodríguez a Sanz después de inquirirle sobre si él o algún familiar posee una propiedad en Canarias y provocar el enfado del aludido, que juzgó «vergonzoso y de baja catadura moral» lanzar sospechas faltas de rigor.

Otro de los encontronazos más ásperos fue el que protagonizó con Francisco Ocón, quien le interrogó sobre «hechos objetivos» como el desfase entre el coste de las licencias solicitadas y la amplitud final de las obras, la conversión de infracciones graves en leves tras la inspección de los técnicos del Consistorio villametrense, las alegaciones replicadas que en último momento solicitaron incluir el sector disperso 5 o la «sorprendente» velocidad con que la COTUR dio el visto bueno definitivo al PGM. «Con su chalé no cometió un error, sino irregularidades; pero le dio igual, porque creyó que no pasaría nada porque era el presidente», infirió el también secretario general de los socialistas riojanos. Una apreciación a la que el expresidente rebatió insistiendo en que ningún tribunal le ha imputado ningún delito a la vez que censuró la «ingeniería jurídica» empleada por el propio Ocón cuando presentó una denuncia contra él, su mujer y las firmas que ejecutaron la ampliación del chalé que fue finalmente rechazada. «Esta comisión no tiene por objeto el PGM de Villamediana, sino que persigue la oscura intención de criminalizar a Sanz», continuó arguyendo para recordar también los recursos formalizados en su día por el concejal de IU, Jesús Cámara, y la exalcaldesa socialista, Sonia Ibarguren, desestimados finalmente con la apostilla de que los demandantes «utilizaron de forma espuria un vehículo legal para lograr un impacto mediático». «Intentan ganar con el asunto de mi vivienda lo que no han logrado ni en los tribunales ni en las urnas durante 24 años, pero el juguete se les ha roto», remachó.

Orgullosos del pasado

Por el Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, arrancó su intervención «pidiendo perdón a los riojanos» por ocupar el tiempo en una cuestión sin recorrido. «Mejor haría el PSOE en dedicarse a licitar la Ronda Sur de Logroño», prologó para, en sintonía con las palabras del protagonista de la sesión, inscribir la comisión de investigación en «un caso de persecución política contra el PP y Pedro Sanz por todo lo que han hecho por La Rioja». «Nos sentimos muy orgullosos del pasado de nuestro partido», continuó para censurar la «carga de odio y revanchismo» que a su entender contiene el «circo montado por la oposición». Un comentario a partir del cual Garrido volvió a sacar a colación cómo por dos veces la actual regidora del PSOE de Villamediana ha declinado facilitar parte de la información requerida por la comisión alegando, entre otras razones, la invasión en la autonomía municipal.

La sesión se enzarzó en acusaciones cruzadas en un debate en el que Ocón apeló al «plus de ejemplaridad» que deben aportar los políticos «y más quien está en el gobierno». «No he intervenido para nada en el proceso», abundó Sanz para aplaudir la labor del «mejor alcalde de Villamediana» que en su opinión ha sido Tomás Santolaya y felicitar a su abogado personal, a quien responsabilizó de las gestiones legales en un procedimiento donde ahora la Audiencia Provincial ha enmendado al juez Orga, ordenándole investigar, entre otros, el chalé de Sanz. Una retahíla de argumentos a lo largo de los cuales no despreció la oportunidad de cargar contra el conjunto de la oposición. Desde Cs -«pregunten a su ahora concejal Julián San Martín, entonces en UPyD, por qué apoyó el PGM»- a Podemos -«como mínimo, mi casa es cien veces más pequeña que el chalé de Pablo Iglesias»- y el PSOE -«miran con prismáticos a Villamediana, pero no ven ninguna infracción urbanísticas en Arnedo»-.