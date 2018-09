Sánchez se compromete ante Ceniceros a licitar la Ronda Sur de Logroño este año El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, en los jardines de La Moncloa. . :: Fernando Calvo/Pool Moncloa El mandatario riojano confía en que el Gobierno de España financie los 20,3 millones del Sagasta como compensación por el efecto frontera ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA MADRID. Jueves, 20 septiembre 2018, 23:41

Sonriente y «con buenas vibraciones». El jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, salió satisfecho del encuentro que mantuvo ayer tarde en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por espacio de casi una hora y media.

Durante el encuentro, Sánchez ratificó al mandatario riojano el compromiso del Ejecutivo central de licitar antes de fin de año la Ronda Sur de Logroño, una obra que convertirá el tramo de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete en una nueva circunvalación para la capital de la comunidad. El capítulo del histórico déficit de infraestructuras de la región ocupó una buena porción de la cita, en la que Ceniceros, explicó que «le he recordado que son demandas del Parlamento de La Rioja, de todo el arco parlamentario, y de todos los riojanos, por lo que el Gobierno de España no nos puede dar la espalda porque es una necesidad para la región superar el déficit en infraestructuras». «Hemos hablado de la Ronda Sur y le he recordado que hay un proyecto ya aprobado desde hace un año y que Fomento debe alcanzar un convenio de compensación con la concesionaria de la autopista. Le he pedido que se licite ya la obra y tengo confianza, y así me lo ha ratificado, en que a lo largo de lo que queda de año se firme», detalló el presidente riojano, en este sentido.

Desde La Moncloa, a través de una nota, se desveló que el presidente Sánchez trasmitió a Ceniceros «la intención del Gobierno de desbloquear los compromisos en infraestructuras con La Rioja, que el Gobierno del Partido Popular ha incumplido sistemáticamente porque es consciente de la importancia de las infraestructuras para el desarrollo económico y la cohesión territorial, así como para contribuir a combatir los retos poblacionales». «La Ronda Sur de Logroño está entre las prioridades de licitación del Gobierno y el Ministerio de Fomento está revisando la planificación para intentar, dentro de las limitaciones presupuestarias, dar un nuevo impulso a las actuaciones, en la medida en que el desarrollo de los proyectos lo permitan», detalló La Moncloa que, como Ceniceros, concretó que otros temas abordados en el encuentro fueron la autovía A-12, el enlace a la AP-68 en Lodosa, el desdoblamiento de la N-232 en varios tramos, la presa de Enciso ya acabada, el soterramiento del ferrocarril o el corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad a su paso por La Rioja. «Fomento, el Gobierno de España, no puede permitir que La Rioja quede aislada de las comunicaciones por ferrocarril, buscando la posible funcionalidad con el respeto al medio ambiente y al paisaje del viñedo», reclamó el mandatario regional.

No olvidó Ceniceros sacar de su abultada mochila de reclamaciones el artículo 46 del Estatuto, aquel que contempla las compensaciones a La Rioja por el efecto frontera debido a las ventajas fiscales del País Vasco y Navarra. Por ello recordó a Sánchez que el mismo había cerrado un acuerdo con Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro por el que el Ejecutivo de España se haría cargo de la financiación completa, 20,3 millones de euros, de la reforma del Instituto Sagasta de Logroño. «Le he insistido en la necesidad y la urgencia de firmar un convenio como compensación por el efecto frontera, como se hizo con Aznar con Riojafórum y con Rajoy con el Banco de España, y ha sido receptivo, me ha dicho que lo va a estudiar y yo tengo buenas vibraciones en ese sentido», advirtió el jefe del Ejecutivo riojano, que remachó: «Yo no voy a renunciar a ningún mecanismo ni a ninguna financiación ya comprometida y la seguiré reclamando hasta conseguirla».

En el mismo saco introdujo Ceniceros la exigencia de que se proceda a la liquidación del IVA correspondiente al año 2017, que cuantificó en 20 millones de euros para La Rioja. «Es de justicia que nos lo devuelvan porque es nuestro y son recursos de todos los riojanos», aseveró.

Durante la reunión también tuvo un especial protagonismo la reforma del sistema de financiación autonómico, asunto en el que el presidente riojano abogó por acometer el trabajo con urgencia para concluirlo a lo largo de esta legislatura. Tras reclamar y ofrecer al Gobierno de España «lealtad institucional, no bilateralidad, transparencia y consenso», recordó que el nuevo modelo debe atender al coste real de prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta la superficie, la baja densidad poblacional, la dispersión geográfica o su envejecimiento, y mantener el statu quo. En definitiva, La Rioja está pidiendo al Gobierno de España un nuevo modelo justo e igualitario y que atienda a factores que no sean históricos o políticos».