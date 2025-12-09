Salud destinará 3,5 millones para fármacos hospitalarios oncológicos y de hematología La inversión permitirá garantizar la continuidad asistencial y que los pacientes reciban su tratamiento «en tiempo y forma»

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes a la Consejería de Salud un gasto de 3,5 millones de euros para la prórroga de tres suministros de fármacos de uso hospitalario, principalmente oncológicos y de hematología. Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, quien ha explicado que esta inversión permitirá garantizar la continuidad asistencial, asegurar que los pacientes reciban su tratamiento «en tiempo y forma» y que se mantenga una adecuada prestación farmacéutica en el Servicio Riojano de Salud (Seris).

El Ejecutivo regional, además, también ha autorizado el gasto de 1.180.011,61 euros para prorrogar el servicio de mantenimiento del Hospital San Pedro durante el primer semestre de 2026. En este caso, el contrato garantiza la eficiencia en la conservación de las instalaciones, asegura una absoluta fiabilidad en todos los procesos de producción y minimiza el riesgo de averías e interrupciones no programadas.

El citado centro hospitalario cuenta con 3.200 personas profesionales y según la memoria del Seris -correspondiente a 2024-, las instalaciones del registraron 26.675 ingresos (un 2,78% más que en 2023), acogieron más de 450.100 consultas externas y atendieron 120.828 urgencias (un 2,01% más). Por su parte, las intervenciones quirúrgicas durante el pasado año alcanzaron las 30.479, un 7,82% más que el periodo anterior.

Otros acuerdos

El Gobierno de La Rioja también ha licitado en 2,7 millones el contrato para adquirir herramientas avanzadas de ciberseguridad y servicios de seguridad. El objetivo de este convenio consiste en reforzar la protección digital de la Administración Autonómica.

El convenio permitirá garantizar la protección de los sistemas, la gestión segura de los datos y de la información, y la confianza digital de los ciudadanos en los servicios públicos. Este se financiará con fondos Next Generatión EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se ejecutará de forma plurianual, con una distribución de gasto entre los ejercicios 2026 y 2029, y prevé tanto la adquisición de licencias como el soporte técnico y los servicios profesionales asociados.

El procedimiento de licitación será abierto, asegurando la transparencia y la concurrencia en la contratación. Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la modernización de la Administración Autonómica y la protección frente a riesgos digitales, consciente de que la seguridad digital es hoy un pilar esencial para garantizar la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos.

Esta inversión, según el Ejecutivo regional, constituye «un avance más de La Rioja en materia de ciberseguridad, de protección de datos y de sistemas, y de refuerzo de la modernización de la comunidad».