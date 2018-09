Salud descarta un brote de legionela tras el «caso aislado» detectado en Logroño La consejera desvincula los casos de Villamediana y de la capital riojana, en donde ayer se desinfectaba la conducción del bloque donde vive la afectada E. SÁENZ LOGROÑO. Miércoles, 19 septiembre 2018, 23:28

Un «caso aislado» sin mayor transcendencia ni otros afectados en la misma comunidad de vecinos. En esos términos encuadró ayer la consejera de Salud, María Martín, la noticia adelantada un día antes por Diario LA RIOJA sobre la infección por legionela de una inquilina de la calle Luis Barrón 30 de Logroño. «Una vez confirmado el caso, se avisó al servicio de Epidemiología y se procedió a activar el protocolo que ha funcionado perfectamente, instando a los propietarios del bloque a limpiar las conducciones de agua», explicó Martín durante su comparencia para dar cuenta del balance de actividad del servicio de urgencias sanitarias 061 en La Rioja.

El departamento que dirige confirmó un día después de hacerse público el episodio y que la afectada acudió el pasado 8 de agosto al San Pedro al sentirse indispuesta y el servicio de Enfermedades Infecciosas comunicó a la sección de Vigilancia Epidemiológica que se trataba de un caso de legionelosis. Además de no detectar ningún otro caso de personas próximas, en el chequeo de la paciente se constató también que no había antecedentes de hospitalización ni hoteles ni visitas a centros polideportivos ni balnearios (con conducciones centralizadas de agua caliente donde es más probable la difusión de la bacteria) en los diez días previos. Cumplido este trámite, se giró visita sanitaria al domicilio de la mujer, con una muestra del sistema de agua caliente cuyos análisis concluyeron la detección de legionella pneumofila serotipo 1. A continuación se informó de la situación a la afectada que ya está dada de alta, y se instó asimismo a la comunidad de propietarios del bloque donde vive a proceder a la desinfección de sus instalaciones siguiendo el procedimiento para evitar cualquier riesgo por parte de una empresa homologada en biocidas. Así se está haciendo, según consta en la información facilitada a los vecinos del portal donde se indica que durante los dos días que se prolongará la limpieza de las conducciones el agua permanecerá hiperclorada, aconsejando no utilizarla para consumo humano. Una actuación que incluye el tratamiento de los grifos y duchas de cada uno de los pisos a la espera de recoger una muestra el 28 septiembre para ser enviada al laboratorio que, aproximadamente en un mes, deberá acreditar que la bacteria está erradicada.

En sus explicaciones públicas, Martín restó importancia al hecho de que recientemente se haya confirmado otro cuadro similar que afectó a un hombre de Haro después de haber acudido al piso que su hijo posee en el residencial Olympo de Villamediana y ducharse allí tras hacer unas reparaciones. «No es llamativo», dijo. «Cada año se registran entre 7 y 21 casos en la comunidad autónoma sin mayor alcance», insistió apelando a la «tranquilidad». Como en el caso de Logroño, en Villamediana tampoco se han detectado más afectados y se ha procedido a la desinfección del circuito de agua del bloque en cuestión.