Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva» En marzo, el Seris volvió a concertar las pruebas de resonancia magnética con la misma empresa de la que prescindió quince meses antes con la llegada de dos nuevos equipos

Carmen Nevot Logroño Martes, 11 de noviembre 2025, 07:09

Hace menos de tres semanas la Plataforma por la Sanidad Pública denunciaba retrasos en las pruebas radiológicas en La Rioja y desde entonces hasta hoy continúan las críticas internas por una demora que califican de «exagerada». Frente a estos reproches, el Seris defiende que en la actualidad el servicio se desarrolla con «total normalidad y los informes de las pruebas se están emitiendo dentro de los plazos habituales y sin incidencias significativas».

La de la administración no coincide con la versión de los facultativos que, en palabras a este diario, culpan del retraso a la suma de varios factores. Por un lado, a la falta de radiólogos, incluso «dos de ellos se fueron sin que se hayan cubierto las plazas»; por otro, a la cantidad «exagerada» de pruebas que se piden, y por último, al incremento de pacientes oncológicos a los que es necesario hacer pruebas cada tres meses. «El problema no es hacerles la prueba, sino informarlas y tenerlas a tiempo para que estén en la consulta de revisión en su momento», apuntan de forma anónima.

Desde el Seris, su gerente, Luis Ángel González, asegura que a día de hoy en este servicio se cumplen los plazos, aunque reconoce que antes no era así. Cuando llegó a la gerencia y después de detectar que a principio de legislatura «no había unas cifras muy asumibles y que estaban muy alejadas de los objetivos considerados dentro de un rango de calidad asistencial», se puso en marcha un plan de choque, aún vigente. El programa consiste en optimizar los recursos propios en jornada ordinaria, programar pruebas diagnósticas todos los días, incluidas las tardes y los fines de semana, «para sacar el máximo rendimiento a los equipos» y, en los casos en los que pese a las medidas adoptadas, las demoras no cumplan los requisitos de calidad, recurrir al concierto externo.

Paradójicamente, en diciembre de 2023, Salud recuperaba las pruebas de resonancia magnética que hasta entonces se derivaban a Resonancia Magnética, S. A., empresa riojana concertada con el sistema público. La decisión tuvo que ver con la incorporación de dos nuevos equipos de última generación, uno en el Carpa y otro en el Hospital San Pedro, que redujo el promedio de pruebas diagnósticas externalizadas. Quince meses después de que el Seris rescindiera el contrato –era marzo de 2025– volvía a recurrir a la misma empresa, es decir, a Resonancia Magnética, para aliviar una demanda de pruebas al alza.

En la memoria justificativa de la nueva contratación, la Fundación Rioja Salud aseguraba que las pruebas que se habían efectuado en 2024 con los nuevos equipos habían aumentado un 75,65% con respecto a 2023 en el San Pedro, y un 20,88% en el Carpa. El incremento total en el número de estudios superó el 55%. Si bien el alza era importante, no cubría la totalidad de las pruebas solicitadas en el Servicio Riojano de Salud que subieron un 11%. A esto se sumó que la lista de espera de pruebas de resonancia magnética demandada por Atención Primaria se había duplicado y la necesidad de estudios en el hospital de Calahorra había crecido un 25%. A la postre, que la administración dispusiera de más recursos tecnológicos y más avanzados desencadenó el aumento de la demanda puesto que generó nuevas necesidades asistenciales, nuevos usos y permitió incorporar estudios de mayor complejidad.

En la memoria justificativa, la Fundación también reconocía que el sistema público de salud de La Rioja no disponía de los profesionales sanitarios necesarios para hacer todas las pruebas que se demandan.

A día de hoy, además del concierto con Resonancia Magnética, que en marzo pasado se adjudicó a un precio máximo de 901.940 euros –se abona por prueba– por un plazo de doce meses prorrogables hasta un tope de 36, el Seris mantiene vigente el concierto con Ediagnostic S.L., una empresa de teleradiología que se encarga de elaborar los informes de las pruebas que se efectúan en el San Pedro. Con esta contratación, con la que el Seris zanjó la relación contractual que tenía con Telrads después de una serie de fallos detectados en los diagnósticos, Salud trataba de satisfacer la falta de médicos especialistas en radiodiagnóstico en el sistema público de salud para informar todas las pruebas que se realizan, ya sean de resonancia magnética, Tomografía Axial Computerizada (TAC) o radiología convencional.

Desde la teleradiología hasta la IA en procesos poco complejos El objetivo de Salud es acortar el tiempo de realización de las pruebas radiológicas y el de la remisión de informes. Con este fin, además de la actividad extraordinaria y los conciertos con empresas externas, tiene previsto introducir áreas de mejora «que consideramos muy interesantes y que a corto y medio plazo nos pueden dar unos frutos interesantes», explica el gerente del Seris, Luis Ángel González. Se refiere, entre otros aspectos, a lo que denomina «continuo asistencial» que, en la práctica, consiste en que trabajen de forma multidisciplinar los servicios que llevan a cabo las peticiones de las pruebas diagnósticas con los profesionales radiólogos. En paralelo, se trabaja en implantar la teleradiología. A día de hoy ya funciona la teleoftalmología y la teledermatología «con unos resultados buenísimos», apunta. De ahí que «también queremos desarrollar la teleradiología», es decir, que una imagen que se pueda hacer, por ejemplo, en el Hospital de Calahorra, la pueda leer un especialista del Hospital de San Pedro. Por último, dentro de las medidas a implantar, aunque en este caso no de forma tan inmediata como las anteriores, es la introducción de la inteligencia artificial en aquellos procesos de radiología simple y de poca complejidad «que nos van a ayudar también a mejorar y a optimizar mucho los tiempos de demora y la lista de espera en todas las pruebas diagnósticas».