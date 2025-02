«Salir a la calle es como cuando nos encerraron por el covid, que daba miedo, pues así todos los días»

Carmen Nevot Logroño Domingo, 23 de febrero 2025, 08:20 Comenta Compartir

Ana Isabel Álvarez Barbastro sufre una distrofia muscular facio-escápulo-humeral. Se la diagnosticaron con 15 años, ahora tiene 54. Jugaba a baloncesto y empezó ... a tener dolores en el hombro. Su madre ya estaba diagnosticada, «así que fue más fácil» llegar a la conclusión médica. El problema es que el neurólogo «no me lo transmitió muy bien. Dijo: Tienes lo mismo que tu madre, no te preocupes, esto va lento, te quedarás en una silla de ruedas, no te cases, no tengas hijos. Dije: vale, tengo 15 años, eso no se dice así». No volvió a pisar la consulta de un neurólogo en 15 años.

Como al principio no tenía demasiados síntomas negaba la enfermedad, pero en el fondo «tú lo sabes, es como un programa espía que te va comiendo, que te da miedo porque tú vas notando que algo pasa y al final lo asumes». La evolución de su enfermedad ha sido lenta, pero cuando empezó a trabajar –ejerció durante años como enfermera– con cada esfuerzo notaba un empeoramiento». Así hasta que llega un momento crítico, al que «no se presta atención» y que en la mujer se alcanza entre los 40 y los 50 años, con la menopausia. El déficit de vitamina D propio de esta patología agrava la osteoporosis. Como consecuencia, el pasado mes de abril Anabel se cayó andando con las muletas y se rompió fémur, peroné y codo izquierdo. A raíz de aquello, siempre va en silla de ruedas a la calle. En esta situación no sólo sufre el cuerpo, también la mente. «Tienes que ir al psicólogo, al psiquiatra, tienes muchísima ansiedad porque es enfrentarte a algo nuevo. Ir a la calle es como cuando nos encerraron por el covid y empezamos a salir, que nos daba tanto miedo, pues así es todos los días». «Al principio niegas la enfermedad, pero tú lo sabes, es como un programa espía que te va comiendo, que te da miedo» Antes de comprar su casa comprobó que hubiera margen de giro y que cupiera una silla en el ascensor «aún así es justo», comenta. Cuenta con la ayuda de su marido, «que me adora», así que de momento ha reformado el acceso al baño y ha prescindido de algunos muebles. Abre la puerta de su casa desde el teléfono móvil gracias a un sistema por el que pagó 700 euros. Y recientemente, en el portal de su edificio han instalado una puerta automatizada. Lo de las sillas de rueda es otra historia. En su casa tiene todo un arsenal que se ha podido permitir pagando desde el pasado junio unos 10.000 euros. La primera silla que le dieron, «estaba bien, era muy ligera», pero era pequeña y le dolía todo el cuerpo. Le fabricaron una a medida con la que no sentía dolores pero no entraba a ningún sitio. Ytras la caída, en Ardem le prestaron una provisionalmente hasta que compró otra más estrecha de segunda mano. El problema es que «me duele otra vez el culo, la pierna...», así que «tengo que elegir entre ir cómoda y no entrar a los sitios o sentarme en una más pequeña y poder entrar pero teniendo dolor». ¿Ayudas? «Te dan parte, pero hay que adelantar el dinero, salvo que no tengas recursos, pero tienes que tener muy pocos recursos, así que algunos piden un préstamo». En general, cree que «ha habido un cambio en la sociedad pero aún hay gente que se plantea por qué tiene que gastar dinero en arreglar un portal o un ascensor, pues porque que una persona pueda tener autonomía, pueda salir a la calle, es libertad, es igualdad y eso son derechos humanos. Jolín, no es un capricho».

