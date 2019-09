«Sales perdido de allí arriba y a mí Cáritas Chavicar me lo ha dado todo, me ha dado la vida» Cuando iba a salir con el tercer grado le hablaron del programa Reincorpora ROBERTO G. LASTRA Logroño Sábado, 7 septiembre 2019, 09:36

Sigue convencido de que fue una pena injusta, pero prefiere mirar al futuro. Condenado a cuatro años de prisión en el 2013, Sergio cumplió, por buen comportamiento, solo año y medio en el centro Penitenciario de Logroño. «Allí arriba (así se refiere a la cárcel logroñesa) me trataron muy bien y estuve muy bien cuidado por varios episodios de problemas del corazón, pero sales perdido, sin saber qué hacer con tu vida», relata.

Cuando iba a salir con el tercer grado le hablaron del programa Reincorpora y él dio el sí: «Con ellos aprendí a volver a valorarme, a buscar empleo... Gracias a ellos he podido tirar para adelante. Puedo decir que Cáritas Chavicar me lo ha dado todo porque con su apoyo he encontrado trabajo, me ayudaron a encontrar un pisito para vivir con mi hijo... Me ha dado la vida. Cuando sales de allí arriba estás tan perdido... Cuando salí en libertad no tenía derecho ni al paro y solo ingresaba los 150 euros al mes de beca que contempla el programa».

Tras acabar el itinerario estuvo seis meses como barrendero municipal con una UTE y, a continuación, entró en el taller de muebles de Cáritas Chavicar. «De repente un día me llegó un correo electrónico de Infojobs, adonde habíamos enviado mi currículo durante el trabajo que hicimos en el programa Reincorpora. La oferta era como chófer, yo toda la vida había sido camionero, así que he logrado recuperar mi profesión y ya llevo tres años, tengo ya hasta antigüedad. Estoy encantado porque gracias a esa oportunidad mi hijo y yo hemos logrado salir adelante. He recuperado la ilusión y además puedo decir bien alto que en Cáritas Chavicar, aunque luego te vaya bien, no se olvidan de ti», remata.