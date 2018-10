SALARIOS Y PENSIONES, ¿QUÉ HEMOS HECHO?

La crisis habrá causado destrozos, no lo niego. Pero si a alguien NO ha perjudicado, a pesar de lo mucho que se dice, es a los pensionistas. Estos, han preservado en muy buena medida el valor de sus pensiones, si no lo han acrecentado, y, lo que es más importante, han preservado sus pensiones mismas. Los trabajadores, por millones, no solo han visto caer el valor de sus salarios sino que muchísimos los han perdido, incluso para siempre.

Hoy, la pensión media es casi tan alta como el salario medio, y no digamos si se descuentan todos los impuestos a pagar por esas mismas pensiones y salarios. Si hablamos de los trabajadores más jóvenes, muchos de los cuales están en paro, los asalariados de menos de 35 años tienen salarios brutos anuales muy inferiores a las pensiones anuales brutas de sus padres recién jubilados. Esto, perdónenme, es impropio (y lo digo muuuuuy suavemente), es impropio de una sociedad avanzada.

Me dirán (algunos) que los bancos, los 'fondos buitres', los de siempre, los de nunca y la mano negra están detrás de todo esto y que por eso hay que poner un impuesto a Uber y Cabify y otro a las transacciones financieras y, si se dejan, a los robots.

Otros, quizá, piensen que lo que no hemos hecho es las inversiones necesarias en capital humano, en pactos educativos, en instituciones responsables, en esfuerzo y pundonor individual, en especialización del empresariado y de las empresas. En todo aquello, en definitiva, que contribuye a la productividad de los factores que empleamos cada día en la actividad económica (recurso humano y capital).

Que, durante décadas, el crédito barato y el buen tiempo (literalmente) han dirigido nuestras decisiones asignativas hacia actividades de poco valor añadido y, a más a más, innecesarias o redundantes. O qué para qué íbamos a tratar de entender eso de las finanzas si, en las bodas, bautizos y comuniones (las BBC) siempre había un 'cuñao' que nos decía cómo «dar el pase» a una vivienda recién comprada sobre papel.

La triste y mala noticia es que, como consecuencia de esa fase exuberante, durante la que nadie se preocupó de inflar los salvavidas, la crisis ha perjudicado severamente a los más vulnerables. Y los hasta seis millones de desempleados que llegaron a acumularse en las listas del paro han sido absorbidos solo en parte muy lenta y duramente. Es decir, mediante una depreciación real, ausente de alternativa eficaz, en mi opinión, que ha acabado produciendo este desgraciado resultado. Si es sorprendente y, más bien, grave que las pensiones superen a los salarios, piensen en las pensiones que estos salarios comandarán en el futuro a los actuales trabajadores.

Pero no piensen en la sostenibilidad de las pensiones, por favor. Porque lo que la situación actual provoca no es sobre todo, ni mucho menos, un problema de sostenibilidad (que también), sino un problema de suficiencia de las pensiones futuras de los actuales asalariados. La sostenibilidad tiene que ver con la creciente longevidad de todos, mientras que la suficiencia tiene que ver con la productividad. Sucede que tenemos a la vez un problema de productividad y un fenómeno (que no problema) de longevidad creciente. Esta combinación es letal para cualquier sistema de pensiones. Lo malo es que nos estamos dando cuenta ahora. La productividad no se aumenta por real decreto ley, ni lo sueñen. Y quien lo intente solo logrará que quiebren empresas y aumente el desempleo. Se aumenta por escuela, escuela y escuela. Por formación, formación y formación. Y, admitirán conmigo que nuestra escuela y formación no son de 10.

Lo que sí podemos hacer, a muy corto plazo incluso, es adaptar la evolución de edad de jubilación a la de la esperanza de vida, con las cautelas y matices que sean oportunos (los justos sin embargo). Pero operando una indexación efectiva. Con ello lograríamos avances significativos en materia de sostenibilidad. La suficiencia, ya lo saben, paciencia y productividad.