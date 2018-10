San Martín, Sáinz e Iglesias defienden la limpieza en la contratación y desvinculan al Ayuntamiento de la trama 'Enredadera' Sesión de la Comisión de Transparencia que investiga en Logroño las posibles imbricaciones del caso 'Enredadera'. / Antonio Díaz Uriel Los concejales del PP arropan a los funcionarios y acusan a PSOE y Cambia de dudar de su «honorabilidad» JAVIER CAMPOS Logroño Martes, 9 octubre 2018, 21:19

«Aquí no hay trama... aquí hay ganas de trama». Los concejales del PP, Mar San Martín, Miguel Sáinz y Francisco Iglesias, han defendido en la comisión municipal de investigación creada en el Ayuntamiento de Logroño para abordar todo lo relacionado con la red de corrupción 'Enredadera' la limpieza y transparencia en la licitación y adjudicación de los contratos del programa de gestión policial, de la grúa y del mantenimiento de radares.

La comisión que trata de arrojar algo de luz a la citada trama, que supuestamente intentó influir en contrataciones del Ayuntamiento de Logroño a favor de determinadas empresas, ha abierto sus puertas con los primeros políticos llamados a declarar. Los concejales de Contratación, Seguridad Ciudadana y Movilidad han negado cualquier tipo de vinculación del Ayuntamiento con las personas implicadas en el caso, así como haber recibido cualquier tipo de presiones para beneficiar a la citada red.

San Martín, Sáinz e Iglesias han arropado no sólo la labor del conjunto del equipo de Gobierno municipal, sino de los funcionarios municipales. Y es que tanto José Luis Díez Cámara, del PSOE, como Gonzalo Peña, de Cambia Logroño, han preguntado por la posibilidad de abrir una investigación interna sobre lo sucedido y los ediles del PP lo tomaron como un ataque a la «honorabilidad» de los técnicos de la casa.

A todos ellos se les ha preguntado por la figura de F.C., Fernando Corral, supuesto 'conseguidor' no investigado pero presente en las conversaciones incluidas en el sumario judicial adelantadas por Diario LA RIOJA –mantenidas con J.A., José Alberto Bueno, uno de los responsables de Gespol y en prisión provisional–.

Solo Miguel Sáinz ha dicho saber quien era en su calidad de representante de Aussa, adjudicataria de la grúa y del depósito de vehículos. «No tengo información alguna en relación al caso Enredadera. Ni yo ni nadie del Ayuntamiento tiene relación, que vuelvo a aclarar que no está siendo investigado, y que la UDEF únicamente vino a solicitar información sobre determinados expedientes», ha dicho Mar San Martín, como responsable de Contratación.

Todos los grupos de la oposición han criticado el hecho de que la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, no haya comparecido 'excusándose' no sólo porque no está en la obligación, sino porque considera que los concejales citados pueden informar suficientemente al ser los delegados en tales áreas de Gobierno.

PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y PR+ han preguntado directamente por si el hecho de que el Ayuntamiento de Logroño y sus contratos apareciesen en las escuchas judiciales no era motivo de preocupación en el seno del PP. «¿Inquietud? La lógica. ¿Nerviosismo? Ninguno. Estoy tranquila por el equipo de Gobierno y por los funcionarios porque no hay datos que indiquen que haya por qué preocuparse», ha zanjado la concejala de Contratación.