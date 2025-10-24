Uno de cada diez sacerdotes en activo es ya extranjero

Diariamente, en el Seminario, los responsables de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño se devanan los sesos para organizar el día a día ... de la institución con mayor presencia y capilaridad de La Rioja. Ningún partido político, sindicato o empresa llega a tantos lugares o personas ni cuenta con tantos activos repartidos por toda la comunidad. Y que esa maquinaria funcione engrasada depende, en gran medida, del factor humano. Y ahí entran en juego los sacerdotes, una figura cada vez más cotizada debido a su número menguante.

La necesidad obliga a tomar decisiones y el obispo Santos Montoya junto a los responsables de la Curia están desarrollando diversas iniciativas. Por ejemplo, desde hace tres años funcionan los equipos de misión de laicos, que llevan la eucaristía allí donde no llegan los sacerdotes. Pero también se está cambiando la estructura , con la creación de equipos parroquiales a los que desde hace muy poco se suma la figura del colaborador. Nominalmente son colaboradores, pero en el fondo son sacerdotes ordenados y experimentados que, en su mayor parte, están llegando de África.

Mediante acuerdos entre sus diócesis de origen y la riojana, durante el tiempo que dura su formación en España, estos colaboradores se encargan, junto a otros compañeros, de la labor pastoral en decenas de pueblos. Muchos de ellos acaban de llegar a España para estudiar, principalmente en la Universidad de Navarra, y durante los fines de semana se distribuyen por los pueblos bien sea en sus coches (algunos están pendientes de convalidar sus permisos), bien gracias a voluntarios. Otros, estudiantes en La Rioja, pueden añadir horas a la evangelización. Cinco de ellos acaban de aterrizar en España y hace menos de una semana han conocido sus destinos pastorales.

2 ordenaciones se han celebrado en la diócesis en el último lustro, las de Nacho Peré y Valeriano Antoñanzas. 27 sacerdotes de la diócesis han fallecido desde 2020.

Su presencia es un empujón de juventud para una Iglesia europea que no anda sobrada de vocaciones. Las ordenaciones del último lustro en La Rioja se reducen a dos, mientras que los fallecimientos de sacerdotes ascienden a 27.

SACERDOTES FORÁNEOS Guy Richard Biasalamoko (RD Congo) Vicario parroquial de Ortigosa, Nieva, Montemediano, El Rasillo y Peñaloscintos.

Anthony Athanasius Udoh (Nigeria) Colaborador pastoral en las parroquias de Fuenmayor y Cenicero.

Gilles Aimar Nzinga (Gabón) Colaborador en Haro, Villalba, Cellorigo y Galbárruli.

Antoine Toayumo (RD Congo) Colaborador en Ausejo, Alcanadre, El Redal, Corera y Galilea.

Joël Basongo (RD Congo) Colaborador en Ausejo, Alcanadre, El Redal, Corera y Galilea.

Martin Balongo (RD Congo) Colaborador en Tudelilla, El Villar, Bergasa y Bergasillas.

Désiré Mpumbulula (RD Congo) Colaborador en San Vicente, Ábalos, Peciña y Rivas de Tereso.

Atanasio Nguema (Guinea Ecuatorial) Colaborador en Entrena, Sojuela, Sorzano y Medrano.

Godwin Okon (Nigeria) Colaborador en la parroquia de Alfaro.

Jorge Alvarado (El Salvador) Párroco de Leiva, Tormantos y Villalobar.

Juan Ramón Montalván (Nicaragua) Vicario parroquial de Cervera, Cabretón, Valdegutur, Valverde, Aguilar, Inestrillas, Navajún y Valdemadera.

Nelvis Ramiro Reyes (Nicaragua) Vicario parroquial de Igea, Cornago, Grávalos, Valdeperillo, Muro de Aguas, Villarroya, Ventas y Rincón de Olivedo.

Esas razones y la voluntad de seguir manteniendo abiertas las 256 parroquias existentes han provocado que cada vez sea más necesaria la presencia de estos apoyos, que están llenando de variados acentos la Iglesia riojana. En la actualidad son 12 los curas extranjeros (cinco congoleños, dos nigerianos, dos nicaragüenses, un salvadoreño, un gabonés y un ecuatoguineano), a los que en unas semanas se incorporará otro guineano. Además, tres mexicanos de los Misioneros de la Natividad de María realizan pastoral en el valle del Najerilla.

«Intercambio enriquecedor»

Actualmente, en la Diócesis se contabilizan 157 religiosos, aunque 40 de ellos, por cuestión de edad y condiciones, ya no están en activo. Así que de los 117 religiosos que actualmente imparten sacramentos ya son 12 los sacerdotes extranjeros, lo que supone el 10%. «Es la mayor cifra de la historia», recalca Jesús María Peña, delegado del Clero en la Diócesis.

«Decir que la Iglesia es misionera no es ninguna novedad. Lo ha sido, lo es y lo será», explica Peña. «Acoger a hermanos sacerdotes en La Rioja es una riqueza para nuestra Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño», añade. El delegado del Clero explica que, durante su formación, tienen «las mismas prerrogativas que los demás sacerdotes diocesanos» y que «su presencia ayuda en, no pocos casos, a poder atender pastoralmente a muchas parroquias a las que no podríamos llegar con regularidad por falta de sacerdotes riojanos». Después de una estancia media de cuatro o cinco años, estos curas volverán a sus países. «Un intercambio entre distintas comunidades diocesanas que nos enriquece a todos», recalca Peña.

Intercambio, pero también una solución, en una sociedad cada vez más laica, a la falta de vocaciones y el envejecimiento del clero. Aunque los datos resultan preocupantes, el delegado del Clero no pierde la esperanza. «Cuando don Fidel García inauguró el Seminario de Logroño, tan grande, no había ningún seminarista. Le preguntaban y él respondía: 'Dios proveerá'. Y así estuvo años. Pero luego se llenó y hubo que poner literas en las habitaciones porque estábamos más de 300 seminaristas. Ahora no hay ninguno, pero todo es cíclico. Es el momento de seguir sembrando», concluye Peña.