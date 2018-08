«Si hubiese sabido antes lo que he aprendido, todo habría sido distinto»

Acaba de terminar la terapia y siente que ha ganado. Han sido seis meses muy difíciles porque el cordón umbilical que le unió al programa (la esperanza de salvar 13 años de convivencia) se desprendió casi de inmediato.

No quiere fotos, ni siquiera de las manos, y prefiere ocultar hasta su nombre de pila, pero este hombre de 35 años, llamémosle Germán, sí quiere compartir su historia por si le sirve de ayuda a cualquier otro riojano. «Arrastrábamos desde hace años un cúmulo de problemas y, aunque hablamos de hacer terapia de pareja, no salió, seguramente más por mí que por ella, en parte por vergüenza o porque crees que lo puedes solucionar tú mismo, pero no es así», arranca su relato.

«No era violencia física, pero sí gritos y, algunas veces, insultos, que eran mutuos, pero yo era el que más impulsividad tenía y eso se traducía en portazos, en más gritos, en una patada a la bici que estaba afuera... Al final eso se repite muchas veces y en algunas ocasiones con tus hijos delante...», admite con la mirada baja Germán, que aclara que «llevábamos juntos 13 años y tenemos dos hijos».

Al final optó por dar el paso, pero ya a destiempo. «Hasta que no le ves las orejas al lobo no haces nada y cuando te decides ya es tarde».

«Yo llegué aquí con la esperanza de poder salvar la pareja y si algo he aprendido es que tienes que venir por ti, no por la otra persona porque, si no, no va a funcionar», afirma.

Ni siquiera la decisión final fue sencilla. «El año pasado llamé para pedir cita, pero cuando vi de qué iba me entró un poco el canguelo y avisé de que no iba a acudir porque no me sentía identificado con lo que entendía yo como un maltrato, que es lo que ves u oyes en los medios de comunicación. Sin embargo, pasadas unas semanas volví a llamar y me explicaron que era un programa de prevención de la violencia familiar y lo inicié».

Seis meses después, ya con el 'alta', acaba de superar la última sesión de seguimiento. «Claro que me veo mejor para afrontar algunos problemas a los que antes reaccionaba con gritos o respuestas más viscerales, como portazos, etc... La impulsividad no te deja pensar en lo que haces», asevera rotundo y, a la vez, orgulloso de lo logrado: «No me arrepiento de haber acabado el programa pese a que no ha servido para salvar la pareja, que era mi impulso inicial, pero sí para mejorar; no solo el trato con tu expareja o con una posible futura relación o con tus hijos, mejoras tú».

«¿Que si le recomendaría el programa a otras personas? Por supuesto, aunque los amigos más íntimos que sabían que lo estaba haciendo no entendían que viniese, porque yo solo actuaba así con mi expareja, con la que, por lo que fuese, chocábamos mucho porque los dos tenemos un carácter fuerte, pero eso influye a la larga en tus hijos que ven y escuchan cosas que no deberían», resume, para remachar con un lamento: «Seguramente si hubiese sabido antes lo que he aprendido en el programa, todo habría sido distinto».